Antisemitismul lovește Australia. Ambasadorul iranian, expulzat

Atacurile antisemite recente din Australia au stârnit îngrijorare în comunitatea internațională, iar autoritățile australiene au acuzat Iranul de implicare în aceste acte de violență, potrivit Reuters.

În urma acestor acuzații, Australia l-a demis pe ambasadorul iranian și alți trei diplomați, marcând o escaladare semnificativă a tensiunilor diplomatice.

În perioada octombrie 2024 – iulie 2025, Australia a fost martora unei serii de atacuri antisemite în orașele Sydney și Melbourne, vizând comunitatea evreiască locală. Printre cele mai notabile incidente se numără:

Incendierea sinagogii Adass Israel din Melbourne (6 decembrie 2024)

Doi bărbați mascați au pătruns în sinagoga Adass Israel din Ripponlea în timpul rugăciunii de dimineață, au spart o fereastră, au turnat benzină în interior și au dat foc.

Flăcările au forțat evacuarea enoriașilor și au provocat daune semnificative, în special în secțiunea sefaradă a clădirii. Incidentul a fost condamnat de premierul Anthony Albanese ca un „atac deliberat și ilegal”.

Incendierea restaurantului kosher Lewis’ Continental Kitchen din Bondi, Sydney (20 octombrie 2024)

Restaurantul a fost incendiat în mijlocul nopții, iar autoritățile australiene au legat acest atac de regimul iranian, susținând că a fost orchestrat de Garda Revoluționară Islamică Iraniană (IRGC) prin intermediul unor interpuși locali .

Alte atacuri și vandalizări

În perioada respectivă, au fost raportate și alte incidente, inclusiv vandalizări cu graffiti antisemite la sinagogi și centre comunitare evreiești din Sydney și Melbourne.

De asemenea, în iulie 2025, un individ a încercat să incendieze ușile Congregării Evreiești din Estul Melbourne, în timp ce în aceeași seară, aproximativ 20 de protestatari mascați au hărțuit clienții și au spart o fereastră la restaurantul israelian Miznon.

Atacurile antisemite din Australia au escaladat semnificativ începând cu octombrie 2023, în contextul intensificării conflictului din Gaza.

În această perioadă, sinagogi, restaurante kosher și alte locații frecventate de evrei au fost vandalizate sau incendiate în orașe precum Sydney și Melbourne.

Investigațiile autorităților australiene au relevat că aceste atacuri ar fi fost orchestrate de către Garda Revoluționară Islamică a Iranului (IRGC), care ar fi utilizat intermediari locali pentru a comite aceste acte de violență .

În urma acestor descoperiri, guvernul australian a expulzat ambasadorul iranian și a suspendat activitățile diplomatice cu Teheranul, marcând o ruptură semnificativă în relațiile bilaterale.

Comunitatea evreiască din Australia a condamnat ferm aceste atacuri și a cerut măsuri suplimentare de protecție și prevenire.

În paralel, autoritățile australiene au întărit măsurile de securitate în jurul locurilor de cult evreiești și au lansat campanii educaționale pentru combaterea antisemitismului și promovarea toleranței religioase.

Aceste evenimente subliniază nu doar vulnerabilitatea comunității evreiești din Australia, ci și importanța unei reacții ferme și coordonate la nivel internațional împotriva actelor de ură și extremism.

În urma atacurilor antisemite din Sydney și Melbourne, autoritățile australiene au acuzat Iranul de orchestrarea acestora prin intermediul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC).

Premierul Anthony Albanese a declarat că ASIO a identificat dovezi clare ale implicării directe a Teheranului, inclusiv legături financiare cu grupuri criminale locale.

În consecință, Australial-a demis pe ambasadorul iranian și alți trei diplomați, închizând ambasada de la Canberra și suspendând operațiunile diplomatice în Iran.

Aceasta este prima expulzare de ambasador din Australia de la al Doilea Război Mondial. De asemenea, guvernul australian a anunțat intenția de a include IRGC pe lista organizațiilor teroriste.

Iranul a respins acuzațiile și a promis măsuri reciproce, acuzând Australia de a acționa sub influența Israelului.

În urma acuzațiilor formulate de Australia privind implicarea directă a Iranului în atacurile antisemite de la Sydney și Melbourne, reacția Teheranului a fost rapidă și fermă.

Ministerul de Externe iranian a respins vehement acuzațiile, calificându-le drept nefondate și politizate, menționând că acțiunile Australiei sunt influențate de evenimente interne, precum protestele recente legate de războiul din Gaza.

În plus, oficialii iranieni au avertizat că orice acțiune diplomatică nejustificată va atrage măsuri de răspuns corespunzătoare.

În replică, Australia a expulzat ambasadorul iranian și alți trei diplomați, suspendând în același timp operațiunile ambasadei sale la Teheran.

Această decizie a marcat o ruptură semnificativă în relațiile bilaterale, fiind prima expulzare de ambasador din Australia de la al Doilea Război Mondial încoace.

Mai mult, guvernul australian a anunțat intenția de a include Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) pe lista organizațiilor teroriste, subliniind gravitatea situației și necesitatea unor măsuri ferme împotriva influenței externe ostile.

Această escaladare a tensiunilor reflectă o schimbare semnificativă în politica externă australiană și subliniază importanța protejării valorilor fundamentale, precum combaterea antisemitismului și apărarea suveranității naționale.

În contextul escaladării atacurilor antisemite din Australia, autoritățile locale au intensificat măsurile de securitate pentru a proteja comunitatea evreiască.

În primul rând, poliția australiană a crescut patrulele în jurul sinagogilor, școlilor și centrelor comunitare evreiești, asigurând o prezență vizibilă și disuasivă.

S-au instalat sisteme suplimentare de supraveghere video și control al accesului, iar personalul de securitate a fost instruit pentru a reacționa rapid în situații de urgență.

În paralel, guvernul a lansat campanii de conștientizare și educație publică, menite să combată ura și stereotipurile, încurajând raportarea incidentelor de natură antisemită.

Comunitatea evreiască a colaborat activ cu autoritățile pentru a identifica zonele cu risc crescut și pentru a implementa protocoale de siguranță eficiente.

Aceste măsuri combină prevenția, monitorizarea și intervenția rapidă, având scopul de a reduce riscul unor atacuri viitoare și de a proteja cetățenii vulnerabili.

Organizațiile internaționale și guvernele altor țări au condamnat atacurile antisemite din Australia și au cerut o anchetă transparentă.

Relațiile bilaterale dintre Australia și Iran au fost grav afectate, iar viitorul cooperării în domenii precum comerțul și securitatea rămâne incert.