Social Activiștii „woke” în război cu campaniile de marketing ale companiilor







Tot mai multe companii internaționale sunt criticate de activiștii „woke” pentru campaniile lor de marketing, fiind acuzate fie de lipsă de empatie, fie de gafe culturale. Un exemplu este compania American Eagle, care a fost criticată pentru jocul de cuvinte „jeans” şi „genes” din reclama în care a jucat actrița Sydney Sweeney, potrivit CNBC.

Lansată luna trecută, reclama cu actrița Sydney Sweeney a fost criticată pentru jocul de cuvinte dintre „blugi” și „gene” („jeans” și „genes” în engleză), considerat lipsit de tact și cu sensuri negative. American Eagle a transmis că reclama „este și a fost întotdeauna despre blugi”.

Recent, o reclamă Swatch a stârnit reacții negative după ce un model asiatic era surprins trăgându-și colțurile ochilor, gest considerat jignitor. În acest context, compania elvețiană de ceasuri a retras spotul și și-a cerut scuze.

Colgate-Palmolive s-a confruntat cu o situație similară, după ce o reclamă a fost interzisă în Marea Britanie din cauza conotațiilor problematice legate de tonul pielii. Aceste situații au readus în discuție granița dintre o campanie de marketing reușită și una considerată ofensatoare.

Specialistul în branding David Brier a declarat pentru CNBC că multe companii încă se bazează pe „manuale” de comunicare învechite, încercând să evite ofensele fără a înțelege cu adevărat cultura și diversitatea consumatorilor.

„Brandurile moderne încearcă să navigheze prin complexitatea culturală cu simplitate corporativă. Ele se folosesc de gândirea din sala de consiliu din anii 1950 pentru a rezolva problemele umane din 2025. Nu este vorba de lipsă de sensibilitate. Este vorba de lipsă de empatie”, a spus David Brier.

Unele companii au reușit să profite de moment și, în unele cazuri, să exploateze defectele altor mărci.

Gap, de exemplu, a încercat săptămâna aceasta să contracareze reacțiile negative la reclama lui Sweeney cu o reclamă cu trupa pop Katseye și un grup de dansatori.

Astfel, Brier a declarat că firmele ar trebui să caute o legătură autentică cu consumatorii, nu doar să evite jignirile. „Nicio firmă nu-și poate permite să pretindă că înțelege. Nicio firmă nu poate ajunge la conexiune prin „comitete”, a mai adăugat specialistul, potrivit CNBC.