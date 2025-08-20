Monden Laura Cosoi, surpriză pentru fetița ei. I-a serbat ziua de naștere peste hotare







Laura Cosoi a transformat aniversarea fiicei sale, Vera, într-un eveniment de poveste, desfășurat pe insula Ubud din Bali. Micuța a împlinit 5 ani, iar întreaga familie a marcat această zi într-un cadru exotic, plin de culoare și tradiție. „I-am pregătit Verei o petrecere surpriză”, a spus Laura.

Actrița și-a dus aproape în fiecare an fetițele și soțul în vacanță în această destinație, iar Bali pare să fi devenit pentru familie un loc simbolic, unde bucuria și liniștea se împletesc.

Laura Cosoi și soțul ei sunt părinții a patru fetițe, iar fiecare ocazie specială este celebrată cu multă atenție la detalii și cu implicarea tuturor membrilor familiei. Anul acesta, aniversarea Verei a fost deosebită nu doar pentru că a marcat împlinirea vârstei de 5 ani, ci și prin modul în care actrița a integrat elemente ale culturii balineze în eveniment.

„Anul acesta, ziua Verei nu a fost doar o aniversare, ci un ritual de bucurie și recunoștință, sărbătorit pe tărâm balinez, unde timpul pare să curgă altfel, mai blând, mai plin de sens. I-am pregătit o petrecere-surpriză alături de prietenii noștri din Bali, care au venit cu mic, cu mare, cu inimile deschise și zâmbetele lor sincere, să fie parte din acest moment special”, a dezvăluit Laura pe Instagram.

Evenimentul a fost conceput ca o adevărată sărbătoare a vieții: dans sub cerul tropical, momente de scăldat în piscină, decoruri colorate și platouri cu fructe exotice care păreau sculptate cu grijă și suflet.

În plus, au fost pregătite două torturi, iar un spectacol cu foc a adus un plus de magie, simbolizând transformarea și pasiunea. În jurul micuței Vera, energia a fost una electrizantă, iar zâmbetele și râsetele surorilor sale au completat atmosfera feerică a zilei.

Evenimentul nu a fost doar o petrecere, ci și o experiență culturală profundă. În tradiția balineză, aniversările sunt momente care subliniază echilibrul și spiritualitatea, fiind ocazii de recunoștință pentru viață și de conectare cu ceilalți și cu natura.

„A fost o sărbătoare a luminii din oameni, a frumuseții lucrurilor simple, și a iubirii care ne leagă pe toți, indiferent de unde venim. Pentru că, la final, nu contează cât de departe ajungem în lume, ci câtă lumină reușim să lăsăm în urma noastră. 🥰 Te iubim, Vera! La multi ani 💕”, a spus actrița.

De-a lungul anilor, Bali a devenit un refugiu pentru familia Cosoi, un loc unde micuțele pot descoperi natură, tradiții și bucuria unei copilării pline de culoare. Fiecare vacanță acolo este planificată cu grijă, astfel încât să ofere experiențe memorabile, de la activități în aer liber până la momente de relaxare și recreere, toate într-un cadru care îmbină exoticul cu siguranța și confortul familial.