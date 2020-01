Zâna, impresionată de natura din Bali, „nici nu a bănuit ce alegere incredibilă a făcut”.

„O experienta extraordinara trăită azi, în Bali, și știți ca nu folosesc acest cuvânt prea des, nu-mi place sa exagerez în niciun chip. Locuim în Ubud, în inima pădurii, într-un loc parcă desprins din rai, nici nu am bănuit ce alegere incredibila am făcut, pe baza unor imagini care nu exprimă fidel realitatea, nu poate fi descrisa nici în cuvinte! Pacea deplina, echilibrul, înțelepciunea, frumusețea naturală și căldură umană sunt vorbele ce creionează portretul acestui loc de poveste”, a scris Andreea Marin pe rețelele sociale.

„Ne trezim fără ceas între 5 si 6 dimineața, odată cu gâzele, cu cocoșii ce se aud de departe, cu păsările cu glasuri minunate ce și-au făcut cuib chiar lângă terasa noastră, cu freamătul pădurii uriașe și susurul râului ce-i răcorește rădăcinile. La 8, incepem ziua cu yoga, dar azi am ales sa începem la 7 cu o noua încercare, ceva ce nu am mai experimentat: aerial yoga. În scurt timp, imaginile filmate care surprind sentimentul de zbor trăit în aceasta dimineață vor putea fi văzute pe Story. Am început anul cu dreptul, cu promisiunea de a avea grijă mai mult de echilibrul minte, trup si suflet, cu mintea deschisă spre nou, spre descoperirea minunilor acestei lumi ce ne pot ajuta sănătatea, sufletul, spiritul”, relatează vedeta.

Apoi, în încheierea postării, Andreea Marin face și o recomandare: documentarul „Forks overs Knives”, datorită căruia a reușit să-și schimbe obiceiurile alimentare nesănătoase.

