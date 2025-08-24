Sport România a cucerit pentru prima dată German Open Championships la dans sportiv







România a obținut un rezultat istoric la Stuttgart, unde s-a desfășurat recent una dintre cele mai importante competiții de dans sportiv la nivel mondial – German Open Championships (GOC). După trei zile de concurs, în care au evoluat 1.250 de sportivi din 73 de țări, dansatorii români au reușit o performanță remarcabilă, adjudecându-și trofeul pus în joc.

Perechea formată din Rareș Cojoc și Andreea Matei, multiplă campioană națională, a reușit să impresioneze juriul și publicul, clasându-se pe primul loc în competiție. Aceasta este prima victorie a României la GOC, eveniment considerat cel mai prestigios din calendarul mondial al dansului sportiv.

Momentul culminant al serii a fost marcat de intonarea imnului României în fața a aproximativ 5.000 de spectatori, majoritatea germani, care au aplaudat cu respect și admirație reușita sportivilor români.

Această performanță a contribuit decisiv la decizia Federației Internaționale de Dans Sportiv de a acorda României dreptul de a organiza, în premieră, Campionatul Mondial de Dans în 2025. Evenimentul va avea loc la Sibiu, în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie, orașul fiind desemnat gazda oficială a competiției.

Această reușită consolidează poziția României în elita dansului sportiv internațional și marchează o nouă etapă în promovarea acestui domeniu ca formă de performanță artistică și sportivă.

În ultimii doi ani, sportivii Rareș și Andreea au dominat scena internațională, menținându-se pe primul loc în clasamentul mondial. Anul 2025 a marcat un moment de referință în cariera lor, reușind să câștige, în premieră pentru România, două turnee Grand Slam – primul desfășurat la Wuxi, în China, iar al doilea la Stuttgart, Germania.

Cei doi sportivi au obținut și titlul de vicecampioni la Jocurile Mondiale, o competiție internațională de anvergură desfășurată la Chengdu. Aceasta a fost prima medalie a României la acest nivel competițional, consolidând astfel poziția lor de vârf în sportul mondial.

Un rol important în parcursul lor l-au avut părinții, care s-au implicat activ în susținerea carierei celor doi, inclusiv financiar. Liviu Cojoc, tatăl unuia dintre sportivi, a subliniat eforturile depuse și impactul emoțional al reușitei: „Au muncit ani la rând, zilnic, câte 8–10 ore. Rezultatul este excepțional, o bucurie imensă atât pentru noi, cât și pentru România.”

De peste cinci ani, compania Chimcomplex susține echipa formată din Rareș și Andreea, promovând performanța și susținând ideea că, prin muncă și perseverență, România poate fi un nume de referință la nivel mondial.

Printre cei prezenți s-a aflat și Ștefan Vuza, președintele Chimcomplex, care, în calitate de lider al galeriei României, a subliniat implicarea și performanțele sportivilor români. El a evidențiat devotamentul perechii Rareș și Andreea, alături de nume sonore precum David Popovici, în promovarea sportului românesc la nivel internațional.

Totodată, Vuza a remarcat reacția publicului, considerând că aprecierea spectatorilor reflectă adesea cu mai multă acuratețe calitatea prestațiilor decât evaluările oficiale ale arbitrilor.

Chimcomplex este Partener oficial al Campionatului Mondial de Dans organizat la Sibiu, competiție în care perechea Rareș & Andreea va evolua în fața propriului public. Evenimentul reprezintă o ocazie importantă atât pentru sportivi, cât și pentru susținători, care sunt așteptați să ofere sprijinul lor într-un cadru competițional de înalt nivel.