Monden Leonardo DiCaprio și obiceiul său ciudat. De ce își părăsește iubitele la 25 de ani







Leonardo DiCaprio rămâne unul dintre cei mai faimoși actori de la Hollywood, nu doar pentru rolurile sale remarcabile, ci și pentru viața amoroasă intens comentată de presă. „Este prea ciudat și prea bătrân”, a spus o tânără care l-a cunoscut.

Actorul pare să urmeze un tipar recurent: relațiile sale serioase durează până când partenerele sale ating vârsta de 25 de ani. Această observație a fost remarcată de-a lungul anilor, iar surse apropiate actorului susțin că Leonardo are o afinitate clară pentru femeile tinere, adesea modele, care se află la începutul carierei lor.

În trecut, DiCaprio a fost legat de mai multe nume celebre din industria modelingului, printre care Gisele Bündchen, Bar Refaeli sau Toni Garrn. Multe dintre aceste relații s-au încheiat imediat după ce partenerele au atins vârsta de 25 de ani.

Motivul exact nu a fost niciodată declarat de actor, însă observatorii de la Hollywood și fanii au remarcat tiparul. „Pare că pentru Leonardo, 25 de ani marchează o etapă de tranziție. Relațiile nu par să supraviețuiască după acest prag, oricât de serioase ar părea”, a declarat un apropiat.

Femeile care au fost în relații cu DiCaprio au oferit, de asemenea, perspective interesante despre actor. Toni Garrn, care a avut o relație cu Leonardo între 2013 și 2014, a spus că este un gentleman și foarte selectiv.

„El este extrem de carismatic, foarte atent și romantic, dar există o energie constantă care pare să vizeze vârsta și etapa vieții partenerei.” Bar Refaeli, de asemenea, a menționat că DiCaprio este „un gentleman, dar foarte selectiv în ceea ce privește timpul și circumstanțele unei relații”.

Actrița și modelul Gisele Bündchen a descris experiența într-un mod similar: „Este intens, te face să te simți specială, dar există și această limită invizibilă. În momentul în care am împlinit 25 de ani, lucrurile s-au schimbat.”

Însă viața sentimentală a actorului pare să fi cunoscut o premieră recent. Potrivit celor mai recente informații din presa internațională, Leonardo are acum o relație cu o femeie care depășește vârsta de 25 de ani, marcând astfel o abatere de la tiparul său cunoscut.

Aceasta a surprins fanii și criticii deopotrivă, sugerând că actorul ar putea fi în căutarea unei conexiuni mai mature, mai stabile, dincolo de farmecul femeilor foarte tinere.

Pe parcursul carierei sale, actorul a fost foarte discret cu privire la viața personală, dar modul în care interacționează cu partenerele sale și tiparele relaționale au fost analizate de paparazzi și publicațiile de divertisment de decenii întregi.

În timp ce unii îl critică pentru preferințele sale, alții subliniază că actorul și-a concentrat întotdeauna atenția asupra carierei și a proiectelor cinematografice, ceea ce poate influența deciziile sale sentimentale.

Pe de altă parte, modelele care au avut relații cu Leonardo au subliniat farmecul și atenția pe care le-o acordă, dar și provocările inerente.

„Este o experiență unică. Te simți ca într-un film, dar există și partea de presiune, pentru că toată lumea te urmărește”, a spus o tânără. Toni Garrn a completat: „Am învățat multe despre mine, despre cum este să fii într-o relație cu cineva atât de mediatizat și celebru. Este intens, frumos, dar scurt uneori.”

Hieke Konings, în vârstă de 22 de ani, a povestit că s-a sărutat cu Leonardo DiCaprio, în vârstă de 49 de ani, într-un club de noapte și că este „prea ciudat și prea bătrân”.

„A fost într-un club secret din Los Angeles, unul în care se intră doar pe bază de invitație. L-am văzut stând acolo, cu hanoracul și șapca lui neagră și am stabilit un contact vizual.”

Aceasta a spus că n-a întreținut relații sexuale cu el, dar că are prietene care au făcut-o și care i-au povestit că actorul are niște fantezii dubioase. „O prietenă a spus că își ținea căștile în urechi în timpul sexului pentru că nu voia să o audă. Alta a spus că i-a pus chiar și o pernă pe cap, a mai spus aceasta, potrivit Daily Mail.