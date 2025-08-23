Politica Tensiuni politice pe tema datoriei: Simonis îl acuză pe Bolojan de mesaje periculoase pentru economia României







Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a criticat declarațiile premierului Ilie Bolojan privind incapacitatea de plată a României, afirmând că acestea creează insecuritate pe piețele internaționale și afectează imaginea țării. consideră că astfel de mesaje „sperie investitorii și creditorii” și duc la creșterea dobânzilor la împrumuturi, catalogând drept „infantilă” comunicarea premierului din ultimele zile, potrivit Digi24,

Declarațiile lui Ilie Bolojan despre incapacitatea de plată au generat un val de reacții în spațiul public. Interviul acordat de premier publicației Bloomberg a adus în discuție „un risc foarte mare” pentru stabilitatea financiară a României, dacă nu se adoptă rapid măsuri de austeritate. Potrivit acestuia, următoarele șase luni sunt decisive pentru implementarea unor reforme majore, în ciuda opoziției sociale și a tensiunilor din coaliția de guvernare.

Alfred Simonis, lider PSD și președinte al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene, a reacționat ferm la aceste declarații. Într-o intervenție la Digi24, acesta a subliniat că „joaca de-a cuvintele a premierului din ultimele 10 zile e una infantilă” și că România nu poate transmite semnale de nesiguranță într-un moment economic sensibil.

Dincolo de critica directă, Simonis a explicat consecințele concrete ale declarațiilor premierului. Potrivit lui, acestea „sperie piețele internaționale, investitorii și creditorii”, ceea ce obligă România să se împrumute la dobânzi mai mari. De asemenea, a considerat „extrem de riscant” ca un prim-ministru al unei țări membre UE să transmită mesaje care pun sub semnul întrebării stabilitatea financiară a statului.

În același timp, Ilie Bolojan a nuanțat, într-o declarație pentru Antena 1, că nu are în vedere demisia, dar a admis că „nu se justifică să stai pe un post dacă nu poți face ceea ce trebuie pentru țara ta”. Premierul a insistat asupra faptului că guvernul său va merge „cu mandatul pe masă”, arătând că unele măsuri dure pot fi puse în aplicare doar prin asumarea răspunderii.

Simonis a admis că România are o problemă reală legată de deficitul bugetar, însă a precizat că deficitul bazat pe investiții nu ar trebui să fie tratat la fel ca cel cauzat de cheltuieli curente. „Dacă trebuie să facem autostrăzi, spitale și școli, asemenea altor state dezvoltate, e firesc să ne împrumutăm pentru investiții”, a declarat liderul PSD. În schimb, acesta a criticat măsurile de austeritate propuse, pe care le consideră insuficiente pentru reducerea substanțială a deficitului.

În viziunea sa, incapacitatea de plată nu trebuie transformată într-o temă de campanie sau într-un semnal alarmist, ci abordată printr-o strategie coerentă de investiții și reforme. Simonis a conchis că are încredere că premierul nu va mai repeta astfel de „declarații neinspirate”, care ar putea afecta grav credibilitatea României pe plan european și internațional.