Politica Întâlnirea ascunsă a lui Ilie Bolojan. A fost deconspirată, după ce fusese ținută secret







Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, acuză , într-o postare publică pe Facebook, că vizita premierului Ilie Bolojan la Iaşi a fost ţinută ascunsă de autorităţile judeţene, calificând această atitudine drept o „lipsă de respect” faţă de ieşeni. Potrivit acestuia, întâlnirea de la Consiliul Judeţean, desfăşurată în absenţa presei şi fără un anunţ public prealabil, a fost un eveniment lipsit de transparenţă şi relevanţă pentru comunitate.

Într-o postare pe Facebook, făcută sâmbătă, Bogdan Cojocaru a precizat că premierul Ilie Bolojan a venit pentru prima dată la Iaşi de la preluarea mandatului, însă momentul a fost „ascuns” de autorităţile judeţene. Liderul social-democrat a comparat vizita cu un eveniment „în semiobscuritate”, subliniind că atmosfera a părut „clandestină”.

„Când n-ai ce investiţii în derulare să arăţi, şi aici vorbesc despre Costel Alexe, preşedintele Consiliului Judeţean, stai cu premierul Bolojan în birou. Că n-ai pe ce şantier să-l duci. Faci câteva poze cu el, le pui pe Facebook şi închizi discuţia. Un fel de «adio şi-un praz verde». Este şi o lipsă de respect faţă de ieşeni”, a scris Bogdan Cojocaru.

Pe de altă parte, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat sâmbătă, tot pe Facebook, că s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan şi că discuţiile s-au axat pe proiectele majore ale judeţului. La întrevedere a participat şi prefectul Luciana Antoci, iar întâlnirea a avut loc la sediul CJ Iaşi, înainte ca şeful Guvernului să plece spre Republica Moldova.

Potrivit lui Costel Alexe, temele abordate au inclus autostrăzile A7 şi A8, centurile ocolitoare Podu Iloaiei şi Uricani-Cicoarei, dar şi investiţii în domeniul medical, precum Spitalul Regional de Medicină Cardiovasculară şi Spitalul Integrat de Boli Respiratorii. De asemenea, s-a discutat despre viitorul platformei industriale Fortus şi despre introducerea controlului coordonat la Vama Sculeni.

Deputatul Bogdan Cojocaru a subliniat că este „de neconceput” ca premierul să nu ofere detalii clare despre finanţarea marilor proiecte ale Iaşului, într-un moment în care comunitatea aşteaptă informaţii concrete privind infrastructura şi investiţiile. Social-democratul a amintit o listă de obiective aşteptate de ieşeni: autostrăzile A7 şi A8, Spitalul Regional de Urgenţă, centurile ocolitoare, dar şi proiecte culturale şi sportive precum Opera, Filarmonica, sala polivalentă sau stadionul.

„Ieşenii vor să afle, direct de la sursă, adică de la prim-ministrul României, cum stăm cu programele PNRR, Anghel Saligny, CNI. În concluzie, în turneul prin Moldova, Iaşul a fost o simplă haltă pentru premierul Ilie Bolojan”, a conchis Bogdan Cojocaru.