Soluțiile lui Bolojan pentru ca românii și moldovenii să se întoarcă acasă

Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă, în localitatea Bardar din Republica Moldova, că românii și moldovenii vor reveni din străinătate atunci când vor fi create condiții de viață mai bune în localități, subliniind importanța infrastructurii de drumuri, apă și canalizare. „Ca să vină mai mulți acasă, trebuie să avem condiții mai bune în cât mai multe localități, rețele de apă, canalizare și condiții bune de locuit”, a spus Bolojan, citat de Agerpres.

Întrebat de primarul din Bardar, Valeriu Rața, despre politicile necesare pentru a-i determina pe moldoveni să nu mai plece din țară, Bolojan a răspuns: „Și românii și moldovenii vor veni mai mulți acasă când vom crea condiții de dezvoltare mai bune în satele și orașele noastre.

O condiție importantă este să poți circula, iar faptul că în această perioadă construim autostrăzile care vin înspre Iași și spre graniță, direct la Ungheni, înseamnă să creezi condiții de dezvoltare pentru că locurile de muncă implică și produse care trebuie transportate și vândute. Aceste lucruri se pot realiza dacă avem investițiile și banii necesari, precum și acces la piețe și dezvoltare.”

Bolojan a dat exemplul municipiului Oradea, pe care l-a condus timp de 12 ani, pentru a evidenția eficiența dezvoltării administrative: „Eu am fost primar la Oradea și pe mine mă puteți judeca nu după ceea ce spun acum, ci după ceea ce s-a realizat în mandatele mele.

Dacă vă uitați pe internet, veți vedea cum s-a schimbat orașul. Aceeași regulă se aplică peste tot: să ai o conectivitate bună, să poți circula, să ai condiții bune de dezvoltare, locuri de muncă și unde să vinzi produsele. Aceasta este realitatea și se poate realiza și în estul României, și în Moldova, dacă ne conectăm la piața mare a Uniunii Europene.”

Premierul român efectuează sâmbătă prima vizită oficială în calitate de prim-ministru în Republica Moldova. În cursul dimineții, Bolojan a avut o întrevedere cu omologul său moldovean, Dorin Recean, la Chișinău. Ulterior, cei doi oficiali au participat la Festivalul Tezaur Național 2025, desfășurat în satul Horești, raionul Ialoveni.