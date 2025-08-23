Politica Bolojan la Chișinău: Suntem din aceeași vatră, suntem din același sânge







Republica Moldova. Prim-ministrul român Ilie Bolojan se află în prima sa vizită de lucru în Republica Moldova, în calitate de premier. El a ajuns la Chișinău în dimineața de 23 august, unde a fost întâmpinat cu onoruri militare de omologul său moldovean, Dorin Recean. Ulterior, cei doi au susținut o conferință de presă comună.

Ilie Bolojan a reconfirmat sprijinul României pentru țara vecină, prin implementarea proiectelor economice, sociale și de infrastructură. Oficialul a dat asigurări că, în continuare, autoritățile de pe ambele maluri ale Prutului vor construi noi punți de cooperare.

„În ultimii 30 de ani, am transformat gardul de sârmă ghimpată într-un spațiu al speranței, al prieteniei și solidarității. Astăzi, firme moldovenești sunt prezente în România, iar firmele românești investesc în Republica Moldova. Avem legături multiple, infrastructură comună și proiecte importante de dezvoltare”, a declarat premierul român în cadrul conferinţei de presă.

Ilie Bolojan a declarat că Bucureștiul va susține în continuare parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit oficialului, experiența acumulată de România în blocul comunitar și expertizele corespunzătoare vor apropia țara vecină de standardele UE. „Atunci când România a aderat la Uniunea Europeană, Produsul Intern Brut al țării noastre era de circa 45 la sută din media Uniunii Europene. Astăzi, la aproape două decenii de la aderare, Produsul Intern Brut al României se apropie de 80 la sută din media Uniunii Europene”, susține Bolojan.

La rândul său, Dorin Recean a adus mulțumiri omologului său de peste Prut pentru ajutorul acordat în procesul de independență energetică a Moldovei. „Luăm din România peste 50 la sută din energia electrică, la prețuri avantajoase. Și construim împreună linii de interconexiune, vitale pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Împreună cu România facem lucruri mari și avem planuri ambițioase în următoarea perioadă”, a declarat șeful Guvernului de la Chișinău.

În același timp, oficialul a vorbit despre relațiile comerciale dintre Republica Moldova și România. Din spusele lui, o treime din exporturile moldovenești sunt direcționate peste Prut.

Premierul României, Ilie Bolojan, și-a început vizita în Republica Moldova la punctul de trecere Leușeni–Albița. Acolo, împreună cu Recean, au discutat despre soluții pentru reducerea timpului de așteptare la vamă. Potrivit prim-ministrului de la Chișinău, începând cu 24 august, va fi facilitat controlul coordonat la punctul de trecere a frontierei Galați–Giurgiulești. De asemenea, Recean dă asigurări că, până la finalul acestui an, va fi pregătită infrastructura necesară pentru extinderea acestei măsuri și la vama Sculeni–Sculeni.

Totodată, echipele de pe ambele maluri ale Prutului vor forma un grup de lucru dedicat modernizării infrastructurii de frontieră. În cadrul discuțiilor, oficialii au subliniat și importanța accelerării implementării sistemului electronic de programare pentru transportatori.

„Pentru a asigura trecerea fără introducerea de substanțe ilegale, consolidăm cooperarea între instituții, inclusiv prin extinderea numărului de resurse canine. Am constatat că unele probleme pot fi gestionate printr-o mai bună organizare și coordonare internă a echipelor, astfel încât controalele să fie mai rapide, mai eficiente și sigure, în beneficiul tuturor cetățenilor”, a scris Recean într-o postare pe Facebook.

Cei doi premieri urmează să participe la Festivalul Tezaur Național 2025, care va avea loc în satul Horești, raionul Ialoveni. Tot în acest raion, la Casa de Cultură din localitatea Bardar, oficialii vor lua parte la o întâlnire cu cetățenii din zonă.

Menționăm că Ilie Bolojan a vizitat ultima dată Republica Moldova pe 1 martie curent, în calitate de președinte interimar al României.