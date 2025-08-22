Politica Sub administrația lui Bolojan, primăria Oradea a devenit campioana angajărilor







Primăria Oradea a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de angajați din țară în ultimul deceniu, iar Ilie Bolojan, fostul primar al orașului și actual premier, propune măsuri pentru plafonarea personalului și eficientizarea administrației locale. Datele arată că în perioada 2015–2025, numărul funcționarilor din primărie a urcat de la 254 la 452, potrivit Ziarul Financiar.

Ilie Bolojan a explicat, într-o conferință de presă din luna iulie, că există mari diferențe între primării și consilii județene:

„Astăzi avem situații în care avem primării cu un număr mic de angajați care funcționează foarte bine. Și avem primării, având o populație asemănătoare, cu un număr mult mai mare de angajați, unde nu se vede niciun plus serviciu, un plus de calitate. Avem consilii județene care au un număr aproximativ de 100 de angajați și avem consilii județene mai mici, care au peste 200 de angajați, dar nu s-au constatat la cele cu număr redus disfuncționalități în activitate".

În acest context, Primăria Oradea a fost lider la angajări în perioada 2015–2025, cu un plus de 198 de funcționari. Ilie Bolojan subliniază că această situație evidențiază necesitatea unor reguli clare pentru dimensionarea personalului și o administrație mai eficientă.

Potrivit premierului, numărul angajaților va fi plafonat în funcție de populație și de indicatori specifici, cum ar fi numărul de unități administrative sau volumul autorizațiilor de construire. „Reforma urmărește eficiența și digitalizarea administrației locale”, a explicat Bolojan.

Primăria Oradea este acum un model de creștere a personalului, însă aplicarea noilor reguli va seta standarde pentru toate primăriile cu structuri similare. În România, numărul total de bugetari a ajuns la 1.305.595, în creștere cu peste 118.000 față de 2015, iar Ilie Bolojan consideră că doar prin plafonarea personalului și dimensionarea corectă se poate obține un aparat administrativ echilibrat.

Ilie Bolojan susține că noile măsuri vor reduce cheltuielile inutile și vor crește responsabilitatea instituțiilor publice. În cazul Primăriei Oradea, aplicarea plafonului de angajați va fi un reper pentru alte primării cu creșteri similare, contribuind la o administrație mai transparentă și mai eficientă.

Premierul afirmă că pe termen lung, reforma va aduce servicii mai rapide și digitale pentru cetățeni, reducând birocrația și aliniind Primăria Oradea la standardele europene. Ilie Bolojan vede în aceste măsuri un pas esențial pentru profesionalizarea administrației locale și corectarea dezechilibrelor istorice în primării.