Singurul liceu dual din țară, înființat de Bolojan, desființat de Bolojan







Liceul înființat în Oradea de președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, e desființat de premierul Ilie Bolojan. La doar un an de când a fost înființat, Liceul Dual din Oradea, se topește în Colegiul Tehnic Mihai Viteazul. Liceul administra campusul dual construit din bani europeni. Fiindcă nu avea decât 90 de elevi, liceul și-a pierdut personalitatea. Legea Bolojan prevede că pentru a exista, o școală trebuie să aibă 500 de elevi.

Cum proiectul european prin care s-a construit campusul dual e încă în derulare, inspectorul general școlar a avut nevoie de un punct de vedere de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru a lua decizia de fuziune.

Documentația necesară pentru fuziunea prin absorbție a Liceului Dual cu Colegiul Tehnic Mihai Viteazul a fost trimisă azi la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP). Liceul Dual era este singura școală din Oradea care are doar specializări profesionale, nu și teoretice.

Surse din mediul politic spun că Ordonanța lui Bolojan avea un articol scris, special, pentru proiectul de suflet a lui Ilie Bolojan.Pentru Liceul Dual. Articolul prevedea că liceele duale pot funcționa cu 80 de elevi.

La Ministerul Educației, articolul ar fi dispărut. Liceului Tehnologic Dual Oradea se dorea a deveni un model al formării și calificării profesionale a elevilor. La standarde europene. În sistem dual, prin implicarea directă a tuturor partenerilor.Liceul avea un campus dotat cu tehnologie de ultimă generație. Elevii acestui liceu aveau burse între 400 și 1.000 lei, conform site-ului CJ Bihor, trei mese pe zi, cazare gratuită. Și se bucurau de decontarea transportului.Proiectul era în valoare de 146 de milioane de lei, finanțarea fiind făcută prin PNRR.

În urmă cu mai puțin de o lună, inspectorul școlar general Alin Ștefănuț vorbea într-o conferință de presă despre importanța dezvoltării învățământului profesional și tehnic. Evidențiind Campusul dual din Oradea. Subliniind că e un exemplu de bună practică la nivel național. Potrivit acestuia, pentru anul școlar 2025–2026, două treimi din clasele de a IX-a vor fi dedicate acestui tip de formare.

„Campusul dual este un proiect de succes care atrage elevi nu doar din Bihor, ci și din județele vecine, precum Cluj și Sălaj. Condițiile oferite – cazare, masă și transport local gratuite – sunt un factor esențial în această mobilitate”, a declarat șeful Inspectoratului Școlar Bihor, Alin Ștefănuț.La Lceul Dual Oradea erau elevi de liceu transferați în campusul dual din Oradea, din județele Cluj și Sălaj.Clasele, la Liceul Dual, pentru o anumită calificare, sunt formate la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică. Liceul Dual oradea a fost inaugurat oficial pe 10 septembrie 2024, în prezența Ministrul Educației, Ligia Deca și a președintele senatului, Nicolae Ciucă, a fostul ministru Sorin Cîmpeanu, președintele Consiliului Național al Rectorilor (CNR) .