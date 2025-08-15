Social Reorganizarea rețelei școlare. Toate modificările pregătite de Ministerul Educației







Ministerul Educației a anunțat, joi, că 507 unități de învățământ cu personalitate juridică vor fi transformate în structuri arondate altor școli, în procesul de reorganizare a rețelei școlare naționale. Măsura, care nu presupune închiderea acestor instituții, are ca scop eficientizarea sistemului și menținerea calității educației în contextul crizei fiscal-bugetare.

Reorganizarea a fost decisă în urma unei analize naționale, care a arătat că aproximativ 850 de unități cu personalitate juridică nu atingeau pragul minim de elevi sau preșcolari prevăzut de Legea 141/2025.

În urma colaborării cu autoritățile locale și inspectoratele școlare județene, 507 dintre aceste unități au fost arondate altor școli care respectă criteriile legale, iar restul au fuzionat cu instituții care îndeplineau deja pragul stabilit de lege.

Autoritățile au transmis că schimbarea statutului juridic nu va afecta desfășurarea activității educaționale. Măsura nu implică mutarea elevilor și nici reducerea numărului de posturi didactice existente.

„Această schimbare de statut juridic nu presupune închiderea fizică a unităților de învățământ, nu obligă la relocarea activităților educaționale și nu implică renunțarea la posturile existente, cu excepția celui de director din unitatea fără personalitate juridică”, a anunțat Ministerul Educației.

Instituția a transmis că, în ciuda constrângerilor bugetare, fiecare unitate administrativ-teritorială va păstra cel puțin o școală cu personalitate juridică. Măsura răspunde atât crizei fiscale, cât și necesității de a reduce fragmentarea rețelei școlare și de a crea un cadru mai eficient pentru stabilirea normelor didactice.

„Având ca punct de pornire această experiență impusă de criza fiscal-bugetară, se va face o analiză a modului de funcționare implicat de această redimensionare a rețelei, iar acolo unde va fi nevoie de eficientizări, acestea se vor face prin coordonarea autorităților locale cu inspectoratele școlare, pentru anii școlari viitori”, a mai anunțat instinstituția.