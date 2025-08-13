Social Burse de merit 2025. Reguli noi și schimbări majore pentru elevi







Burse de merit 2025. Ministerul Educației pregătește schimbări majore pentru modul în care vor fi acordate bursele școlare în anul 2025–2026, iar unele măsuri au stârnit deja controverse.

Potrivit unui proiect aflat în dezbatere publică, bursele de merit vor fi limitate, iar un tip de sprijin social – destinat elevilor din familii monoparentale – va fi eliminat complet.

Începând cu noul an școlar, care debutează pe 8 septembrie, vor exista trei categorii de burse finanțate de la bugetul de stat:

Bursa de merit – destinată elevilor de gimnaziu, liceu și profesional, inclusiv învățământ dual;

Bursa socială – acordată elevilor din ciclul primar, gimnazial, liceal și profesional;

Bursa tehnologică – rezervată elevilor din învățământul profesional, inclusiv dual.

Eliminarea burselor sociale pentru elevii din familii monoparentale este una dintre cele mai importante modificări propuse. Până acum, acești elevi primeau sprijin financiar indiferent de medie, dar în varianta actuală a metodologiei criteriul nu mai apare.

Pentru anul școlar 2025–2026, cuantumul burselor rămâne neschimbat:

Bursa de merit – 450 lei pe lună;

Bursa socială – 300 lei pe lună;

Bursa tehnologică – 300 lei pe lună.

Ministerul intenționează să acorde bursa de merit doar pentru maximum 15% dintre elevii fiecărei clase care au avut media generală de minimum 9,00 în anul școlar precedent. În cazul claselor a V-a, selecția se va face în funcție de media obținută în primele două perioade de cursuri din anul în curs.

Elevii care intră în clasa a IX-a vor primi bursă de merit în baza mediei de admitere la liceu sau la învățământul profesional și dual, dacă aceasta este de cel puțin 9,00.

Proiectul menționează că toate aceste burse vor fi plătite din bugetul Ministerului Educației, prin alocări de la bugetul de stat, și se adresează exclusiv elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență de zi.

Schimbările propuse vin pe fondul discuțiilor legate de costurile totale pe care statul le suportă anual pentru bursele școlare, dar și al dorinței de a direcționa banii către performanță sau către cazurile sociale considerate prioritare.

În prezent, România cheltuie miliarde de lei pe an pentru aceste ajutoare, iar Ministerul încearcă să regândească modul de distribuire.

Proiectul este încă în consultare publică, iar modificările finale vor fi anunțate înainte de începerea cursurilor. Totuși, primele reacții arată că eliminarea sprijinului pentru elevii din familii monoparentale ar putea provoca nemulțumiri în rândul părinților și organizațiilor civice.