Actualitate Cel mai mare colegiu din Oradea, reabilitat. După 10 ani de procese și 10 ani de căutări de resurse







Primăria Oradea a făcut primele încercări de a reabilita Colegiului Naţional Mihai Eminescu cu 11 ani în urmă. După ce în anul 2014, municipalitatea a câştigat definitiv cu Ordinul călugărilor catolici Premonstratens. Acest Ordin revendica imobilul. Procesele în instanță au durat și ele un deceniu.Trei ani va avea la dispoziție executantul să finalizeze lucrările de reabilitare. Lucrările sunt scoase la licitație. "Termenul limită de depunere a ofertelor în SEAP este 12 septembrie, ora 15", a anunţat marţi, printr-un comunicat de presă, Primăria Oradea.

În 11 ani, Primăria a căutat mai multe surse de finanțare pentru a face lucrările la Colegiul Național mihai eminescu. Reabilitarea imobilului a fost asumată în ultimii trei ani de Ministerul Dezvoltării prin Compania Naţională de Investiţii. Niciodată însă banii nu au venit de la bugetul central. Nici o soluție nu s-a materializat. Abia la începutul acestui an s-a reușit semnarea contractului de finanţare din fonduri europene. Și ca situația să fie și mai tensionată, Primăria Oradea a fost cercetată acum pentru fraudarea fondurilor europene.

Fiindcă în clădirea liceului, în câteva camere, ar locui, ilegal, abatele Fejes Rudolf Anzelm. Procesul de evacuare intentat de Primăria Oradea are termen pe 28 august. În paralel cu procesul, după 20 de ani se fac pași în realizarea lucrărilor de reabilitare a celei mai mari școli din Oradea. Colegiului Naţional Mihai Eminescu are peste 2000 de elevi.

Acum, Primăria Oradea anunță că săptămâna trecută a scos la licitaţie lucrările de reabilitarea energetică a clădirilor Colegiului Naţional Mihai Eminescu. Valoarea lucrărilor se ridică la 98,94 milioane lei, inclusiv TVA. Din această sumă, cheltuielile nerambursabile, acoperite din fonduri europene, sunt de 50 milioane lei. Restul sumei, adică, 49,9 milioane lei, e acoperită de la bugetul local. Banii europeni sunt fonduri prin Programul Regional Nord-Vest 2021 – 2027.

Printre lucrările care se vor executa sunt izolarea clădirii, înlocuirea tâmplăriei, instalarea unui sistem de management inteligent al clădirii şi montarea unui sistem economic de iluminat. Imobilul va fi dotat cu un sistem de pompe de căldură sol-apă. Sălile de clasă vor avea un sistem de încălzire în pardoseală.Totodată, vor fi reabilitate faţadele clădirii, cu refacerea elementelor decorative originale. Se vor reface finisajele interioare şi exterioare, pentru păstrarea aspectului autentic al imobilului, asigură Primăria Oradea.