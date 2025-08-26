Sport Doliu în sportul românesc. Un fost mare campion și antrenor a murit







A fost campion și a format campion. 25 de ani a fost antrenor la Clubul Sportiv Crișul Oradea. Oliviu Lazău a fost personalitate a sportului românesc. Pe lângă performanțele la sărituri în apă, Oliviu Lazău a fost și component al Lotului de Acrobați. Era unul dintre acei frumoși- nebuni care făceau spectacol sărind din elicopter la Ziua Marinei. Sfida gravitația. Acum a ales să aibă un ultim salt.

Lumea sportului e în doliu. Mâine își ia la revedere de la un fost mare campion. Și de la un antrenor de prestigiu. Moartea fostului campion și antrenor Oliviu Lazău a fost anunțată chiar de clubul pentru care a făcut înaltă performanță un sfert de secol. Clubul Sportiv Crișul Oradea a anunțat plecarea campionului.

"Cu profundă durere și tristețe anunțăm trecerea în neființă a lui Oliviu Lazău, sportiv și antrenor al CS Crișul Oradea.Personalitate marcantă a sportului românesc.Ca sportiv, a fost multiplu campion național la juniori și seniori. A fost component al Lotului Național de sărituri în apă, dar și membru al Lotului de Acrobați. Ca acrobat, executa sărituri spectaculoase de la înălțime, din elicopter, cu ocazia Zilei Marinei", spun fo;tii colegi de la Clubul Sportiv Crișul Oradea. A format campioni balcanici și europeni

Oliviu Lazău și-a început studiile la Liceul Sportiv din Oradea, Este absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport din Oradea. Ultimul an de studii la finalizat la București, cu specializare în sărituri în apă și înot.