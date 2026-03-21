Concediată pentru un detergent de 3 euro. Prin ce a trecut o casieră din Italia

Casiera. Sursa foto: Freepik
O casieră din Grosseto, Italia, a fost concediată după trei decenii de muncă din cauza unui incident aparent minor: un detergent de 2,9 euro s-ar fi spart în punga de cumpărături. Femeia s-a întors imediat la magazin și a anunțat conducerea. Chiar dacă i s-a permis să ia un alt produs, angajatorul a susținut că a aceasta acționat fără autorizație și a demarat procedura de concediere. Cazul a fost publicat de sindicatul Filcams-Cgil și stârnit indignare.

O casieră din Italia, luptă în instanță cu fostul angajator

Cazul a ajuns rapid în fața tribunalului din Grosseto și s-a soluționat printr-un acord amiabil sub coordonarea judecătorului Giuseppe Grosso. Casiera a primit despăgubiri financiare și a renunțat la locul de muncă.

Având în vedere că produsul costa sub trei euro, mulți italieni l-au criticat pe angajator, menționând că sancțiunea nu ar fi fost justificată.

Situația amintește de un alt caz petrecut recent din Italia, unde un angajat din Brescia a fost concediat pentru un rest de 1,6 euro la automatul de cafea, iar tribunalul a decis acordarea a 18 luni de salariu drept despăgubiri.

A primit despăgubiri pentru că lucra de acasă și s-a accidentat în timpul programului

O femeie de 60 de ani din Italia și-a fracturat glezna în timp ce lucra de acasă și cazul ei a fost recunoscut drept accident de muncă.

Incidentul s-a petrecut pe 8 aprilie 2022, când angajata Universității din Padova s-a ridicat de la birou în timpul unei întâlniri online pentru a lua niște documente și a căzut, fracturându-și glezna în două locuri.

Ce a decis instanța din Italia

Inițial, INAIL a refuzat să considere accidentul ca fiind de muncă și a obligat-o să plătească singură cheltuielile medicale. Sprijinită de sindicatul FGU Gilda Unams, femeia a contestat decizia în instanță. Judecătorul a admis apelul, recunoscând accidentul ca fiind profesional și ordonând rambursarea cheltuielilor medicale private de 1.284 de euro.

Instanța i-a acordat femeii o indemnizație de invaliditate de 9% și a validat rezultatele examinării medicale.

