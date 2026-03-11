Românii, interes tot mai scăzut pentru munca în străinătate. De ce evită ofertele de muncă din afara țării

Tot mai puțini români sunt interesați să lucreze în străinătate, pe fondul contextului internațional tot mai incert. Datele celui mai recent sondaj realizat de eJobs arată că, de la începutul anului, au fost înregistrate aproape 28.000 de aplicări pentru locuri de muncă în străinătate. Acest număr reprezintă doar 1% din totalul aplicărilor.

Potrivit sondajului, doar 6,3% dintre candidații întrebați dacă iau în calcul ideea de a pleca la muncă în afara României au răspuns afirmativ și au precizat că au deja un plan stabilit în acest sens.

Alți 21,2% spun că ar putea lua în calcul această opțiune doar dacă nu vor găsi un loc de muncă satisfăcător în țară. Majoritatea respondenților nu intenționează însă să plece. Astfel, 60,1% au declarat că nu au niciun plan de a lucra în afara României. În același timp, 12,5% ar accepta să lucreze pentru un angajator străin doar dacă activitatea ar putea fi desfășurată remote, fără relocare.

În ceea ce privește destinațiile preferate pentru muncă în străinătate, cele mai multe aplicări au fost înregistrate pentru Germania, Olanda, Bulgaria, Grecia, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Suedia și Franța.

Potrivit reprezentanților companiei, preferințele candidaților au început să se schimbe în ultimele săptămâni, în contextul tensiunilor geopolitice.

„Dacă facem însă o disociere între date şi ne uităm strict pe ce s-a întâmplat în piaţă de la 1 martie, de când a izbucnit războiul în Orientul Mijlociu, vedem o scădere semnificativă în topul destinaţiilor preferate de români pentru Cipru, care coboară de pe poziţia a 6-a pe poziţia a 12-a şi una minoră pentru Emiratele Arabe Unite, de pe poziţia a 7-a pe poziţia a 9-a. Urcă, în schimb, în preferinţele românilor destinaţii precum Spania, Italia ori Grecia, considerate mai sigure din punct de vedere geopolitic sau, pur şi simplu, centre în care candidaţii se pot integra mai uşor datorită comunităţilor mari de români deja existente acolo”, spune Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs.

Analiza arată că transportul și logistica, turismul și retailul sunt principalele domenii în care românii caută locuri de muncă în afara țării. În același timp, asigurările au intrat recent în clasamentul domeniilor atractive și reușesc, în prima parte a anului, să depășească sectoare precum serviciile, construcțiile, industria alimentară sau agricultura.

Reprezentanta platformei de recrutare mai spune că munca în străinătate a rămas o opțiune luată în calcul în special de candidații cu vârste între 25 și 35 de ani, urmați de cei foarte tineri, din categoria 18–24 de ani.

Potrivit acesteia, pe măsură ce înaintează în vârstă, candidații manifestă tot mai multă nevoie de stabilitate și o reticență mai mare față de schimbări majore. În acest context, persoanele cu vârste de peste 45 de ani sunt și cele care aplică cel mai rar pentru locuri de muncă în străinătate.

În funcție de experiența profesională, cei mai activi aplicanți sunt candidații cu 2–5 ani de experiență. Urmează cei aflați la început de carieră, cu 0–2 ani experiență. Pe ultimele locuri se află seniorii cu peste 5 ani experiență și persoanele fără experiență profesională.

Din perspectiva nivelului de studii, cele mai multe aplicări vin din două categorii diferite: muncitori calificați și absolvenți de studii superioare.

Chiar dacă interesul candidaților este în scădere, companiile din afara țării continuă să caute angajați români.

„În ciuda faptului că interesul candidaţilor scade pentru locurile de muncă din alte ţări, angajatorii din afară rămâne deschişi să recruteze români”, arată reprezentanții companiei.

Reprezentanții companiei arată că, din ianuarie și până în prezent, au fost publicate aproape 2.000 de locuri de muncă în străinătate. Cele mai multe oferte vizează țări precum Germania, Olanda, Ungaria, Austria, SUA, Bulgaria, Irlanda și Grecia.

Potrivit acestora, angajatorii caută în principal candidați pentru domenii precum construcțiile, sănătatea, industria auto, producția, industria alimentară, serviciile și turismul. Nivelurile de experiență solicitate sunt similare cu cele ale candidaților care aplică cel mai frecvent, respectiv mid level, cu 2–5 ani de experiență, și entry level, cu 0–2 ani de experiență.

Sondajul a fost realizat în luna ianuarie pe un eşantion de 950 de candidaţi şi angajaţi activi pe piaţa muncii. În prezent, pe platforma eJobs sunt disponibile aproximativ 22.000 de locuri de muncă, iar pe iajob.ro alte 8.000. Aproximativ 1.000 dintre acestea sunt joburi în străinătate.