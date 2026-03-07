Piața muncii se adaptează: salariile devin vizibile pentru joburile fără studii superioare

Angajatorii din România încep să afișeze tot mai des salariile în anunțurile pentru pozițiile entry-level și pentru candidații fără studii superioare, pe măsură ce se apropie momentul aplicării directivei europene privind transparența salarială. Aceasta va obliga companiile să indice clar nivelul sau intervalul salarial în ofertele de job, potrivit eJobs.

Conform datelor publicate de platforma iajob.ro, operată de eJobs România și destinată candidaților fără studii superioare, aproape 70% dintre anunțurile recente includ salariul oferit. Bogdan Badea, CEO eJobs, a explicat că fenomenul este vizibil mai ales la joburile entry-level.

„Piața pare pregătită pentru transparență salarială doar pe acest segment – poziții fără experiență sau studii superioare, unde componenta financiară este decisivă pentru candidați.”

Pentru candidații aflați la început de carieră, diferențele salariale mici pot fi un factor motivant important. „Sunt joburi pentru care aspectul financiar este extrem de relevant. Mulți candidați sunt dispuși să schimbe locul de muncă pentru o creștere de doar 10% la salariu”, a adăugat Badea.

În prezent, cele mai multe anunțuri care indică salariul se regăsesc în sectoare precum producție, retail, transport și logistică, turism sau industria alimentară.

Intervalele salariale pentru pozițiile entry-level sunt variate: operatori în producție – 4.300–4.800 lei/lună; curieri – 4.400–5.700 lei/lună; lucrători comerciali – circa 4.200 lei/lună; lucrători în depozit – 3.500–4.000 lei/lună; șoferi – 3.800–4.600 lei/lună; poziții în turism sau industria alimentară – 3.500–4.500 lei/lună.

Platforma arată că 76% dintre posturile publicate nu cer experiență profesională, iar majoritatea sunt destinate candidaților cu calificare redusă. Distribuția arată că 44,2% dintre joburi sunt pentru muncitori necalificați, 32% pentru absolvenți de liceu, 15% pentru cei cu studii superioare și 9% pentru muncitori calificați.

Badea a declarat că lipsa cerinței de experiență nu înseamnă că posturile sunt doar pentru tineri aflați la început de carieră, ci și pentru cei cu experiență într-un alt domeniu care acceptă poziții entry-level.

Cele mai multe locuri de muncă se regăsesc în București, urmat de Cluj-Napoca, Brașov, Iași, Timișoara, Oradea și Craiova, dar există și oportunități în orașe mai mici, precum Râmnicu Vâlcea, Suceava sau Bacău. În prezent, aproximativ 7.500 de joburi sunt disponibile pe iajob.ro și peste 23.000 pe eJobs.ro.

Pe segmentul întreg al platformei eJobs, care include și poziții specializate sau de senioritate, doar 35% dintre anunțuri afișează salariul, semnalând că transparența este mai redusă pentru joburile care necesită experiență sau calificări superioare.

Directiva europeană, care va intra în vigoare în a doua jumătate a anului, va standardiza această practică, obligând angajatorii să includă salariul în anunțurile de recrutare.