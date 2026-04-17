„Special Chivu”, comparația făcută de presa italiană între antrenorul lui Inter și José Mourinho

La Gazzetta dello Sport l-a comparat pe Cristian Chivu cu José Mourinho după o declarație făcută de antrenorul lui Inter înaintea meciului cu Cagliari, de vineri seară.

Cotidianul La Gazzetta dello Sport a plasat pe prima pagină a ediției de vineri titlul „Special Chivu”, o formulare care face trimitere directă la porecla consacrată a lui José Mourinho, „Special One”.

Asocierea vine pe fondul ultimei conferințe de presă susținute de Cristian Chivu, actualul antrenor al lui Inter Milan.

Înaintea partidei din Serie A împotriva lui Cagliari, tehnicianul român a răspuns criticilor legate de experiența sa.

„Pot fi multe lucruri, dar nu sunt prost”, a declarat Chivu în fața jurnaliștilor, făcând referire la cei care l-au criticat și care se așteptau să fie demis încă de la începutul sezonului.

Reacția lui Chivu a amintit de un moment din 2008, când José Mourinho era prezentat oficial la Inter. Atunci, antrenorul portughez a spus: „Nu sunt un Ťpirlať”, folosind un termen de argou milanez care înseamnă „idiot” sau „prost”.

Similaritatea dintre cele două declarații a fost remarcată de presa italiană, care a pus în paralel stilul direct al celor doi.

Legătura dintre Cristian Chivu și José Mourinho are la bază perioada petrecută împreună la Inter. Fostul fundaș român a evoluat în 59 de partide sub comanda antrenorului portughez.

În acel interval, echipa milaneză a câștigat tripla în sezonul 2009-2010, una dintre cele mai importante performanțe din istoria clubului.

Altfel, sub conducerea lui Cristian Chivu, Inter Milano se află în prezent pe primul loc în clasamentul din Serie A. Echipa a acumulat 75 de puncte după disputarea a 32 de etape, cu nouă mai multe față de Napoli, principala urmăritoare.

De altfel, parcursul bun i-a determinat pe șefii clubului să-i prelungească înțelegerea românului, scadentă vara viitoare.