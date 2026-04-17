„Special Chivu”, comparația făcută de presa italiană între antrenorul lui Inter și José Mourinho

La Gazzetta dello Sport l-a comparat pe Cristian Chivu cu José Mourinho după o declarație făcută de antrenorul lui Inter înaintea meciului cu Cagliari, de vineri seară.

Cristian Chivu și José Mourinho, discursuri asemănătoare, remarcate de presa italiană

Cotidianul La Gazzetta dello Sport a plasat pe prima pagină a ediției de vineri titlul „Special Chivu”, o formulare care face trimitere directă la porecla consacrată a lui José Mourinho, „Special One”.

Asocierea vine pe fondul ultimei conferințe de presă susținute de Cristian Chivu, actualul antrenor al lui Inter Milan.

Coperta La Gazzetta dello Sport de vineri. Sursa foto: gazzetta.it

Declarația lui Chivu dinaintea meciului cu Cagliari a atras atenția presei

Înaintea partidei din Serie A împotriva lui Cagliari, tehnicianul român a răspuns criticilor legate de experiența sa.

Pot fi multe lucruri, dar nu sunt prost”, a declarat Chivu în fața jurnaliștilor, făcând referire la cei care l-au criticat și care se așteptau să fie demis încă de la începutul sezonului.

O replică similară fusese rostită de Mourinho la prezentarea din 2008

Reacția lui Chivu a amintit de un moment din 2008, când José Mourinho era prezentat oficial la Inter. Atunci, antrenorul portughez a spus: „Nu sunt un Ťpirlať”, folosind un termen de argou milanez care înseamnă „idiot” sau „prost”.

Similaritatea dintre cele două declarații a fost remarcată de presa italiană, care a pus în paralel stilul direct al celor doi.

Relația profesională dintre Cristi Chivu și José Mourinho include 59 de meciuri și tripla din 2010

Legătura dintre Cristian Chivu și José Mourinho are la bază perioada petrecută împreună la Inter. Fostul fundaș român a evoluat în 59 de partide sub comanda antrenorului portughez.

În acel interval, echipa milaneză a câștigat tripla în sezonul 2009-2010, una dintre cele mai importante performanțe din istoria clubului.

Inter Milano, lider detașat în Serie A, sub comanda lui Cristi Chivu

Altfel, sub conducerea lui Cristian Chivu, Inter Milano se află în prezent pe primul loc în clasamentul din Serie A. Echipa a acumulat 75 de puncte după disputarea a 32 de etape, cu nouă mai multe față de Napoli, principala urmăritoare.

De altfel, parcursul bun i-a determinat pe șefii clubului să-i prelungească înțelegerea românului, scadentă vara viitoare.

