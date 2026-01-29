Chivu nu se uită la Mourinho: Prioritatea e următorul meci

Antrenorul Cristi Chivu a declarat, după victoria Inter Milano împotriva Borussiei Dortmund, că nu se concentrează asupra posibilului duel cu Benfica Lisabona, echipă antrenată de Jose Mourinho, în play-off-ul Ligii Campionilor, ci pe meciul următor din Serie A, cu Cremonese, informează surse oficiale de la club, potrivit Reuters.

Inter Milano s-a impus miercuri seara, scor 2-0, în fața formației germane Borussia Dortmund, în ultima etapă a fazei grupelor Ligii Campionilor. Partida, arbitrată de Istvan Kovacs, a adus echipei lui Chivu calificarea în play-off-ul competiției continentale, Inter terminând grupa ca lider, ceea ce îi asigură statutul de cap de serie la tragerea la sorți.

„Am primit ceea ce meritam și nu trebuie să privim înapoi, ci să acceptăm ceea ce am făcut. Nu a fost ușor aici, cu publicul acesta. Dar a fost un meci bun, chiar dacă am fi putut face mai mult. În ultimele două luni, acest grup a crescut exponențial”, a declarat Chivu după partidă.

Întrebat despre o posibilă confruntare cu Benfica, antrenată de Jose Mourinho, fostul fundaș central a subliniat că prioritățile echipei sunt în prezent legate de campionat.

„O posibilă întâlnire cu Mourinho? În acest moment, mă gândesc doar la meciul cu echipa lui Nicola de duminică (n.r. – Inter joacă duminică în Serie A cu Cremonese), pentru că este cel mai important meci al sezonului. În seara asta, suntem nevoiți să dormim aici, vom călători, ne vom antrena... Dar cel mai important meci este întotdeauna următorul.”

În play-off-ul Ligii Campionilor, Inter Milano ar putea da peste Benfica Lisabona sau Bodo/Glimt. Tragerea la sorți pentru această fază este programată vineri, urmând ca echipa italiană să afle care va fi adversarul său.

Chivu a evidențiat progresul formației sale în ultimele luni, subliniind că echipa a crescut ca nivel de joc și coeziune, ceea ce îi oferă încredere pentru meciurile următoare, atât în campionat, cât și în competiția europeană.