Benfica-Real Madrid. Portarul Trubin marchează în ultima secundă și o duce pe Benfica în play-off-ul Champions League

Benfica-Real Madrid, un meci incredibil! José Mourinho a văzut aproape totul în lunga și dramatica sa carieră, dar noaptea de miercuri de la Lisabona i-a oferit o premieră absolută. Anatoli Trubin, portarul Benficăi, a devenit eroul serii, marcând un gol decisiv la ultima fază a meciului împotriva gigantului Real Madrid, un moment care a salvat in extremis campania europeană a „Vulturilor”.

Pur și simplu, a învinge deținătoarea a 15 trofee europene nu era suficient pentru Benfica. În „prelungirile prelungirilor”, tabela arăta 3-2 pentru lusitani, dar calculele matematice ale noului format Champions League erau crude: Benfica avea nevoie de încă un gol pentru a evita eliminarea la golaveraj.

La o ultimă lovitură liberă, Trubin a primit permisiunea să urce în careu. Câteva secunde mai târziu, haosul s-a dezlănțuit pe Estadio da Luz. Portarul ucrainean a reluat cu o lovitură de cap imparabilă, pecetluind scorul final și declanșând o invazie de bucurie pe teren, pe care a sărbătorit-o alunecând în genunchi pe gazon.

„Un gol fantastic, un gol istoric, un gol care aproape a dărâmat stadionul, dar cred că a fost foarte meritat”, a declarat Mourinho la final.

Dat fiind haosul generat de disputarea simultană a 18 meciuri în ultima etapă a fazei ligii, Trubin nici măcar nu știa inițial miza acelui gol. Cu câteva minute înainte, portarul căzuse în genunchi după ce prinsese o centrare, încercând să tragă de timp pentru a conserva victoria de 3-2, neștiind că acest scor o trimitea pe Benfica acasă.

Victima colaterală a acestui miracol a fost Olympique Marseille, care a căzut sub linia locurilor de play-off exact în momentul în care mingea lovită de Trubin a atins plasa. Benfica a prins in extremis locul 24, ultimul care asigură continuarea în competiție.

„Înainte nu înțelegeam ce ne trebuie”, a recunoscut Trubin, care la 24 de ani a marcat primul gol al carierei. „Am văzut pe toată lumea arătând spre mine să mă duc în față. E un moment nebunesc, nu știu ce să spun.”

Pentru „The Special One”, revenit la Benfica în septembrie 2025, acest moment este o gură de oxigen vitală. La 25 de ani de la primul său mandat, Mourinho s-a confruntat cu scepticism, echipa fiind la 10 puncte în spatele liderului Porto în campionat și având un start dezastruos în Europa (patru înfrângeri consecutive).

Ironia sorții face ca Trubin să fi exersat acest moment într-un sfert de finală de Cupă pierdut recent cu Porto, unde o lovitură similară de cap i-a fost blocată. De data aceasta, nu a mai greșit.

Golul lui Trubin nu doar că a salvat Benfica, dar a costat-o pe Real Madrid clasarea în primele 8 echipe (calificare directă în optimi), spaniolii terminând pe locul 9.

Situația din clasament (locul 9 vs. locul 24) creează acum un scenariu de film pentru Mourinho în play-off-ul din februarie. Există o șansă de 50% ca Benfica să joace din nou împotriva lui Real Madrid, sau să înfrunte Inter Milan, cealaltă fostă echipă de suflet a portughezului.

„Nu pot spune că prefer una sau alta. Să merg la Madrid îmi place mult, să merg la Milano îmi place la fel de mult”, a spus Mourinho. Indiferent de adversar, tehnicianul portughez a demonstrat încă o dată că, atunci când este la zid, știe să producă miracole – chiar și cu ajutorul portarului, scrie BBC