Mitică Dragomir amenințat direct de Nicolae Ceaușescu. Ce i-a spus dictatorul

Mitică Dragomir a povestit cum a fost prima cina cu Nicolae Ceaușescu. Acesta a fost chemat la reședința dictatorului pentru ajunsese să conducă Viitorul Scornicești.

Dragomir față în față cu Ceaușescu

Omul de fotbal a povestit că la prima cină pe care a avut-o cu soții Ceaușescu a fost amenințat cu privire la ceea ce face la echipă. ”Am luat masa cu ei, cu ea și cel. Atunci când ne-au zis că dacă facem prostii ne desființează echipa, aia de la Scornicești. Mi-au zis de față cu toți, la masă.

Au venit securiștii m-au luat de acasă. Eram în trening. M-am dus, i-am zis: ”să trăiți tovarăsul secretar general, sunt președintele Clubului Viitorul Scornicești și am venit la ordinele dumneavoastră”. Și mi-a zis: ”hai, dragă, vino aici”, a explicat Mitică Dragomir.

”Să nu faceți prostii că vă desființez”

După ce a fost invitat în casă i s-a explicat și ce trebuie să facă cu echipa. ”Și am trecut peste un câine, mare negru pe care îl avea și m-a așezat lângă el. Și a început să mă întrebe cum este și mi-a zis că am cam greșit. Că noi promovasem cu 18-0, făcusem de râs pe toată lumea. Că bătusem.

Eu îi spun că am venit după greșeală. ”Să nu faceți prostii că vă desființez. Să jucați corect, să jucați cinstit”, mi-a mai zis Ceaușescu”, a spusomul de fotbal .

Câinele n-a mai vrut să-l lase să plece

Ulterior l-a întrebat dacă bea sau nu. Apoi dictatorul i-a cerut lui Mitică Dragomir să-i spună un banc. Iar omul de fotbal a spus că sora lui sigur nu va tolera bancul. După ce i-a spus bancul i-a mai oferit ceva de băut, și Mitică Dragomir nu a mai refuzat.

Numai că la plecare câinele aproape să nu-l mai lase să plece. În cele din urmă a trecut peste el la ordinele dictatorului și a plecat acasă.

