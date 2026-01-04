HAI România!

Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!

Personaj cu poveşti de viaţă extraordinare, Mitică Dragomir dezvăluie în podcastul EVZ Play cum trăia înainte de 1989, în ce context s-a întalnit cu Nicolae Ceauşescu, care a fost cea mai mare sumă pe care a câştigat-o la un joc de poker şi multe alte detalii ale unor întâmplări uluitoare pe care le-a trăit ca protagonist sau la care a fost martor.

Robert Turcescu şi Dan Andronic întreabă, nea Mitică răspunde: de la 12.00, live, pe pagina de Facebook evz.ro şi pe canalul de YouTube EVZ-Capital.

Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
