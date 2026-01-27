Evenimentul Istoric dezvăluie povestea de dragoste dintre Nicolae Ceaușescu și Lenuța Petrescu

Nicolae Ceaușescu și Lenuța Petrescu s-au cunoscut în perioada ilegalității. Relația lor a fost una cu multe necunoscute și oficializată după ce deja Partidul Comunist ajunsese la putere și se pregătea să o păstreze singur. Oficial, soții Ceaușescu au avut o căsnicie de peste patru decenii, din care cel puțin 24 de ani au fost prima familie a României comuniste.

1 Mai 1939 a fost prezentat în perioada comunistă drept o manifestare comunistă organizată de tineri activiști între care Lenuța Petrescu și Nicolae Ceaușescu. Nimic mai mai fals! Mihai Ralea organizase totul pentru Carol al II-lea. Fusese o defilare în stil fascist a breslelor muncitorești. Ilegaliștii comuniști erau și ei prin peisaj, organizându-se pentru activitățile lor secrete.

„Ajutorul Roșu” scosese câteva cărți poștale care se vindeau pentru a aduna bani în folosul activiștilor închiși, bani care să ajungă la familiile lor. Pe aceste cărți, la Balul de Armindeni- 1 Mai din Parcul Veseliei, urma să se scrie numele unei concurente. Cine avea mai multe cărți poștale câștiga titlul de Regin Muncii. Muncitoarea repansatoare de la Fabrica Jacqard Lenuța Petrescu din Petrești Dâmbovița a câștigat. Ceaușescu, activist care deja făcuse închisoare, din 1935, a cumpărat cele mai multe cărți poștale.

Lenuța Petrescu îl vizita pe Nicolae Ceaușescu în perioada 1941-1944, deși nu erau căsătoriți. Pentru că se întâlneau chiar în locuri convenite, cu acordul gardienilor, Lenuța a primit vot de blam din partea organizației comuniste de bază. La a doua abatere, urma excluderea. Nu este sigur dacă ea era sau nu cumva în relații cu Siguranța, mai ales că nu i s-a recunoscut activitatea din ilegalitate.

La 23 decembrie 1947, cu o săptămână înainte de proclamarea Republicii Populare, cei doi și-au oficializat relația, devenind soții Ceaușescu. Ea și-a luat numele Elena Ceaușescu. La mai puțin de 9 luni, s-a născut primul fiu al familiei, Valentin. Au urmat Zoia și Nicu. În 23 decembrie 1989, ziua când împlineau 42 de ani, erau în arest la cazarma din Târgoviște. Aveau să moară două zile mai târziu, executați.

Aniversările lor, pe 7 ianuarie, Elena, pe 26 ianuarie, Nicolae, erau prilejuri de a fi omagiați ca familia etalon a României comuniste.

