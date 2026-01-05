HAI România!

Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a

A fost bătut, înjunghiat și forțat să vadă execuția propriilor părinți de mai multe ori pe zi, când se afla în închisoare. A meritat Nicu Ceaușescu o asemenea pedeapsă? A fost într-adevăr un monstru, un violator, un criminal? Înainte de Revoluție, Serghei Mizil i-a fost și prieten, dar și dușman.

Însă spre finalul vieții „prințișorului”, Serghei a fost unul dintre puținii oameni care i-au mai rămas alături.

