Chivu duce Inter la alt nivel. Niko Kovac: Trebuie să fim atenți

Niko Kovač a lăudat forma Interului condus de Cristi Chivu, spunând că echipa italiană combină tradiția fotbalului din Serie A cu elemente moderne, care o fac foarte periculoasă. Borussia Dortmund se pregătește să joace împotriva liderului campionatului italian, iar antrenorul german avertizează că Interul nu trebuie subestimat, potrivit France24.

„În trecut erau dominanți la posesie, dar acum s-au adaptat și au adăugat un joc de tranziție foarte rapid. Trebuie să fim atenți la acest lucru”, a spus Kovač.

El a declarat că Interul nu mai depinde doar de controlul mingii, ci știe să treacă rapid de la apărare la atac, punând presiune constantă pe adversari.

„De obicei spui că italienii joacă mingea la picior, sunt tehnici, dar puțin mai lenți, însă în acest moment Inter este o echipă foarte dinamică și modernă”. Chivu păstrează esența fotbalului italian, dar a adăugat viteza și flexibilitatea care definesc fotbalul contemporan.

Miza partidei este mare. Borussia Dortmund are 11 puncte în Liga Campionilor, iar Inter 12, înaintea ultimei etape. O victorie ar putea să le asigure direct calificarea în optimile de finală, dar depind și de rezultatele celorlalte meciuri din grupă.

Cristi Chivu a avertizat și el echipa adversă. „Întâlnim o echipă în formă, care pierde foarte rar pe teren propriu”. Dortmund vine după o serie impresionantă: a pierdut un singur meci în ultimele 21 disputate acasă în Liga Campionilor.

La nivel de loturi, Borussia Dortmund are probleme din cauza accidentărilor lui Niklas Süle și Marcel Sabitzer. În tabăra lui Inter, Chivu a confirmat că Nicolò Barella va lipsi, dar a spus că Lautaro Martínez are șanse să joace. Prezența atacantului argentinian poate influența decisiv desfășurarea jocului.

Meciul promite să fie tensionat și tactic, cu două echipe consistente care caută fiecare avantaj pentru a obține calificarea directă în faza eliminatorie.