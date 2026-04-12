Și-a alergat fotbașiștii musulmani cu un jambon. Cum a încercat un șef de club din Spania să-i facă să mănânce carne de porc

Javi Poves, președintele clubului CD Colonia Moscardo, a ajuns din nou în centrul unui scandal după apariția unui videoclip. În imagini, acesta aleargă mai mulți jucători musulmani din echipă cu un jambon iberic în mână și strigă „Mâncați porc!”.

Secvența a fost filmată în timpul promovării unei tombole organizate înaintea următorului meci de pe Estadio Roman Valero și a stârnit rapid reacții puternice. „Mâine! Sâmbătă 11, de la ora 17:00. Cea mai tare tombolă din tot Madridul! Pentru musulmani și non-musulmani. Marwane, Ihab și Ablaye garantează calitatea”, a spus acesta, în timpul videoclipului.

La finalul discursului, acesta a afirmat: „După cum puteți vedea, jambon de cea mai bună calitate”, apoi a adăugat „ca să verificați dacă este de calitate” și a început să încerce să îi atingă pe jucătorii musulmani cu pulpa de jambon.

Pe rețelele de socializare și printre observatorii fotbalului spaniol, mulți au condamnat gestul, considerat rușinos și jignitor, văzut ca o provocare la adresa jucătorilor a căror credință le interzice consumul de carne de porc.

Javi Poves, fost jucător devenit președinte de club, este, de asemenea, cunoscut pentru teoriile conspiraționiste pe care le promovează. Președintele clubului CD Colonia Moscardo a afirmat, recent, că „misiunea spațială Artemis II este o minciună”.

Acesta deja riscă o suspendare de doi ani pronunţată de Federaţia Spaniolă. Măsura vine după mai multe incidente, printre care amenințări la adresa arbitrilor și o altercație cu adversarii în timpul unui meci împotriva echipei Rayo Majadahonda.

Difuzarea acestui nou videoclip are loc într-un context tensionat, la câteva zile după incidente rasiste îndreptate împotriva jucătorilor musulmani la meciul amical dintre Spania și Egipt.

În acel context, Lamine Yamal, jucător al Barcelonei de origine marocană, a fost vizat în mod special de mai mulți suporteri.