⁠Părintele Calistrat, despre consumul de carne în post. Ce spun canoanele bisericii

⁠Părintele Calistrat, despre consumul de carne în post. Ce spun canoanele bisericiisursă foto: Captură Youtube
Părintele Calistrat spune care este motivul pentru care nu e bine să mănânci carne în post. Există un canon care face referință exact la acest aspect și care interzice chiar și împărtășania pentru o anumită perioadă.

Canon pentru cei care consumă carne în post

Omul bisericii a explicat că există anumite texte sfinte care vorbesc despre consumul de carne în post. ”Spune un canon din canoanele biserici că cel care mănâncă carne în săptămâna brânzei sfidează ideea de Rai și de sfințenie și atunci nu ar trebui împărtășit chiar patru ani.

Pentru că cei care fac acest lucru se pun de-a curmezișul dogmei și a învățăturii. Majoritatea ortodocșilor știu acest aspect”, a spus părintele.

Scuzele nu scuză fapta

Pe de altă parte, acesta a mai spus că sunt oameni care își găsesc scuze în afecțiuni medicale. ”Mai grav este cu cei care mănâncă carne tot postul și încep cu scuzele de rigoare: măi părinte, știți am diabet. Nu mă pun de-a curmezișul, doctorul știe ce spune, totuși diabetul scade de la ciorbă de varză, de legume, o bucată de pește, o bucată de conopidă sau o bucată de pâine neagră.

Românii nu mai sunt dispuși să plătească sume mari vacanța de Paști
Ambasadorul SUA confirmă recunoașterea lui Nicușor Dan și contrazice scenariile lansate de Călin Georgescu

Nu e așa gravă problema diabetului, numai unde e insulino-dependent și face variații ciudate. Acolo faci ce spune doctorul”, a mai explicat preotul.

”Postul este maica sănătății”

Pe de altă parte părintele Calistrat spune că mai există problema celor care sunt leneși. ”Doi, lenea de a posti arată cât de mare e inflația iubirii de sine. Câteodată omul simte nevoia să facă pe dos ca să arate el că e om. Pe viclean urăște Domnul, dar postul este maica sănătății, postul este la fel de vechi ca Adam și izgonește dracii însoțit de rugăciunea lungă.

Și postul ne ajută să scadă toate chimicalele din corp. Doctorul îți mai recomandă să nu mai bei, să nu mai mănânci una alta, uneori ține loc de preot. Pentru că își dă seama că abuzurile tale se datorează neînfrânării. Îmbuibarea nu e virtute”.

Exercițiu de imaginație Călin Georgescu contra Emil Cioran
Alecu Racoviceanu „În România, dezmățul este mai mic față de ce vedem pe plan internațional”
Mirel Curea: Emil Cioran e o minte importantă, dar nu e filozof

