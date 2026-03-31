⁠Părintele Calistrat, despre consumul de carne în post. Ce spun canoanele bisericii

Părintele Calistrat spune care este motivul pentru care nu e bine să mănânci carne în post. Există un canon care face referință exact la acest aspect și care interzice chiar și împărtășania pentru o anumită perioadă.

Omul bisericii a explicat că există anumite texte sfinte care vorbesc despre consumul de carne în post. ”Spune un canon din canoanele biserici că cel care mănâncă carne în săptămâna brânzei sfidează ideea de Rai și de sfințenie și atunci nu ar trebui împărtășit chiar patru ani.

Pentru că cei care fac acest lucru se pun de-a curmezișul dogmei și a învățăturii. Majoritatea ortodocșilor știu acest aspect”, a spus părintele.

Pe de altă parte, acesta a mai spus că sunt oameni care își găsesc scuze în afecțiuni medicale. ”Mai grav este cu cei care mănâncă carne tot postul și încep cu scuzele de rigoare: măi părinte, știți am diabet. Nu mă pun de-a curmezișul, doctorul știe ce spune, totuși diabetul scade de la ciorbă de varză, de legume, o bucată de pește, o bucată de conopidă sau o bucată de pâine neagră.

Nu e așa gravă problema diabetului, numai unde e insulino-dependent și face variații ciudate. Acolo faci ce spune doctorul”, a mai explicat preotul.

Pe de altă parte părintele Calistrat spune că mai există problema celor care sunt leneși. ”Doi, lenea de a posti arată cât de mare e inflația iubirii de sine. Câteodată omul simte nevoia să facă pe dos ca să arate el că e om. Pe viclean urăște Domnul, dar postul este maica sănătății, postul este la fel de vechi ca Adam și izgonește dracii însoțit de rugăciunea lungă.

Și postul ne ajută să scadă toate chimicalele din corp. Doctorul îți mai recomandă să nu mai bei, să nu mai mănânci una alta, uneori ține loc de preot. Pentru că își dă seama că abuzurile tale se datorează neînfrânării. Îmbuibarea nu e virtute”.