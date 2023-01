Povestea unui preot care zice că s-a întors din Iad. „Lucrurile pe care le-am văzut acolo sunt de nedescris”

Gerald Johnson, un preot din Michigan, a povestit pe Tik Tok că a murit și a ajuns în iad în 2016, după un infarct. El a declarat că iadul este mai rău decât credea și că demonii cântă hiturile Rihannei.

„Acolo se cântă Umbrella de la Rihanna și Don’t Worry Be Happy de la Bobby McFerrin, dar nu în versiuni originale, ci cântate de demoni într-un mod atroce. Iadul chiar e atât de rău pe cât îți imaginezi. Nu l-aș dori nici celui mai mare dușman al meu”, a povestit preotul.

Videoclipul de pe Tik Tok a depășit jumătate de milion de like-uri în doar câteva ore, iar utilizatorii au vrut să afle cum a fost trecerea spre iad a preotului. Inițial, el a crezut că a ajuns în rai și s-a speriat când a văzut demonii.

„Spiritul meu a părăsit corpul fizic și am crezut că mă duc sus (în Rai). Am crezut că am făcut atât de mult bine în timpul vieții și că am ajutat atât de mulți oameni, încât ajung în Rai, și, totuși, am coborât în iad. Lucrurile pe care le-am văzut acolo sunt de nedescris”, a spus preotul.

Gerald Johnson a spus că a văzut un om „care mergea în patru labe ca un câine și care a luat foc din cap până în picioare. Avea ochii bulbucați și purta lanțuri la gât”, relatează The Jerusalem Post.

Demonii cântă piesele Rihannei în iad

Cu toate astea, marea problemă a preotului a fost coloana sonoră din iad, mai exact „Umbrella” a Rihannei și „Don’t Worry Be Happy” a lui Bobby McFerrin. El a povestit că demonii cântau aceste melodii într-un mod înfiorător și că oamenii erau traumatizați.

Un alt preot a dezvăluit cum arată cu adevărat iadul și raiul. „O splendoare mare provenită din apropierea divină în ceea ce priveşte raiul. În ceea ce priveşte iadul, o suferinţă şi o îngrozire cu mult mai mare decât este în omenire şi asta din lipsa completă a Dumnezeirii”. De ani de zile, oamenii încearcă să afle ce se întâmplă după moarte, dar încă nu au găsit o explicație clară.