Social Un nou capitol pentru Carrefour Pantelimon. Modernizare, sustenabilitate și angajament pentru comunitate







Carrefour România a marcat o etapă importantă, inaugurând hipermarketul remodelat Carrefour Pantelimon. Acesta este un punct de referință al comunității locale de peste 20 de ani. Prin prisma evenimentului de pe 21 noiembrie, am descoperit un magazin modernizat, care îmbină universul Carrefour cu cele mai apreciate produse Cora, într-un efort de a satisface nevoile diverse ale clienților.

În cadrul unei experiențe captivante de prezentare, echipa Carrefour a evidențiat inovațiile aduse spațiului de cumpărături și angajamentul față de comunitate. Am avut parte de un tur ghidat, Directorul de Magazin, Marius Tudor, fiind cel care ne-a dezvăluit noutățile, dar și cum a fost organizat magazinul în urma unui amplu proces de modernizare de a durat aproximativ un an de zile. Alături de el a fost și Crinu Aldea, Director Proiect Integrare care a vorbit despre întreg procesul și ce a presupus acesta.

Remodelarea magazinului Carrefour Pantelimon

„Este un proces care durează de mai puțin de un an și pe care l-aș caracteriza alert și intens. Spre deosebire de alte integrări, aceasta este o transformare totală a business-ului. Toată abordarea integrării a fost întotdeauna sub pălăria unor reguli de aur pe care le-am stabilit încă de la început. Și anume, faptul că vom face lucrurile pas cu pas și că vom respecta în permanență ceea ce înseamnă punctele forte ale business-ului Cora. Faptul că vom construi un univers comun între cele două entități, aducând tot ceea ce înseamnă inovație în business-ul Carrefour” a precizat Directorul de Integrare, Crinu Aldea.

De asemenea, Crinu Aldea a povestit în cadrul evenimentului despre transformarea impresionantă a magazinului Carrefour Pantelimon, acesta fiind un pas semnificativ în redefinirea experienței de cumpărături.

„Cum spuneam, este un proces ce durează de un an de zile, ce s-a petrecut etapizat, primul pas fiind transformarea brand-ului. Transformarea brand-ului Cora și unirea lui cu Carrefour. Vorbim despre o transformare majoră, mai mult de 40% din suprafața magazinului Carrefour Pantelimon a fost modificată. De-a lungul anului, pe lângă transformarea comercială, integrarea echipelor a fost provocare. Oamenii au fost scoși din tot ceea ce înseamnă zona de confort și puși să execute o transformare. Dar, iată-ne acum, la final, după un an, am reușit integrarea echipelor absolută. Mai sunt câteva magazine de transformat, cel din Sun Plaza și unul în Cluj. Astfel, o să avem un proces finalizat în anul 2025.”

Inovație și tradiție pentru comunitate

Alături de Marius Tudor, Directorul de Magazin am pășit în universul Carrefour, descoperind noutățile, dar și promoțiile active în magazin în această perioadă din an. „Avem mii de produse la promoție în această perioadă, avem catalog de jucării, avem catalog de vinuri, catalog pentru decorațiunile de Crăciun. Avem o ofertă extrem de largă. De asemenea, și perioada de Black Friday este încă activă în magazinele noastre, până pe 3 decembrie.”

Carrefour aduce în prim-plan sustenabilitatea în zona textilă, brand-ul TEX jucând un rol esențial în această poveste. „În zona de textile, punem foarte mare accentul pe brand-ul nostru TEX, brand-ul de fashion. Avem și TEX BIO, care este făcut din bumbac organic, dar și TEX responsabil, adică produse din materiale reciclate. Acestea sunt produse prin procedee care ne ajută să economisim apă și să protejăm mediul înconjurător”, a povestit Marius Tudor.

Carrefour România are mai multe proiecte de suflet, unul dintre acestea fiind și crama lor. „Avem un program special creat de Carrefour, „Deschidem Vinul Românesc”, un program prin care sprijinim producătorii români din toate regiunile viticole. Avem o sortimentație de vinuri care sunt exclusiv în magazinele noastre” a explicat Directorul de Magazin.

Cu ocazia acestui eveniment, Carrefour România demonstrează angajamentul față de comunitate, oferind un spațiu modernizat, ce îmbină tradiția unui hipermarket de încredere precum Cora cu soluțiile sustenabile și produsele apreciate de clienți. Deși nu a fost ușor, echipa Carrefour a reușit să-și atingă scopul. Astăzi, clienții au acces la o experiență de cumpărături îmbunătățită, iar remodelarea Carrefour Pantelimon marchează un nou standard în industria de retail din România.