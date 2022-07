Rihanna o detronează pe Kim Kardashian pentru a deveni cea mai tânără miliardară din America

Artista și-a început cariera la vârsta de 17 ani. Ulterior, a reușit să strângă bani odată cu lansarea mărcii de modă Savage X Fenty și a casei sale de etichetă Fenty Beauty. Talentul ei a fost descoperit în 2005 de producătorul Evan Rogers, care i-a trimis demo-ul președintelui Def Jam Records, Jay-Z. A fost atât de impresionat încât a decis că trebuie să semneze imediat.

Detronarea lui Kim Kardeshian

Rihanna, în vârstă de 34 de ani, a reușit să o depășească pe Kim Kardeshian, în vârstă de 41 de ani, pentru a câștiga titlul de cea mai bogată femeie din America. Ea a strâns o valoare netă impresionantă de 1,4 miliarde de dolari muzică, modă și frumusețe.

În luna iunie, ea a fost clasată pe locul 21 în lista anuală realizată de Forbes a celor mai bogate femei din America. Ulterior, titlul era deținut de Kim Kardeshian

Noua colecție realizată de Rihanna

Cea mai nouă realizare a Rihannei vine la patru luni după ce Bloomberg a dezvăluit că artista lucrează cu consilieri pentru a-și face publică compania de lenjerie intimă, Savage X Fenty. Într-o ofertă inițială, colecția a fost evaluată de compania la 3 miliarde de dolari.

Când a devenit artista miliardară

Rihanna a devenit oficial miliardar în august anul trecut. Atunci a devenit cea mai bogată cântăreață din lume și a doua cea mai bogată femeie din showbiz după Oprah Winfrey.

Cu melodia Umbrella a strâns 1,4 miliarde de dolari de-a lungul carierei sale de un deceniu.

S-a susținut că cea mai mare parte a banilor popstarului nu provine din cariera ei de cântăreață. Bani ar veni din participarea ei de 50% în linia ei de cosmetice Fenty Beauty – un joint venture cu conglomeratul francez de produse de lux LVMH – care acum valorează în total 2,8 miliarde de dolari, informează Dailymail.

De asemenea, a jucat în câteva filme și a devenit un nume important în industria modei pentru colaborarea cu mărci precum Armani, Dior și Puma.

Motive de bucurie pentru artistă

Pe lângă succesele ei în afaceri, vedeta pop a devenit mamă pentru prima dată în luna mai. Tatăl copilului este rapper-ul american A$AP Rocky, în vârstă de 33 de ani. Despre relația celor doi se spune că a început în anul 2013 când artistul a urmat-o într-un turneu pe Rihanna, dar a fost confirmată în 2021.

Ea are în prezent peste 250 de milioane de discuri vândute în întreaga lume, pentru hiturile ei precum: Pon de Replay, Umbrella, SOS, Unfaithful, Good Girl Gone Bad și Don’t Stop.

Cariera profesională

În 2017, a pus o pauză în cariera muzicală pentru a se concentra asupra afacerilor sale. A lansat o companie enormă de cosmetice numită Fenty Beauty.

A reușit să depășească alte mărci de cosmetice celebre, cum ar fi Kylie Cosmetics și KKW Beauty în vânzări.

Un an mai târziu, ea și-a extins compania cu marca ei de lenjerie Savage X Fenty, care vinde lenjerie intimă care vine într-o varietate de mărimi pentru a se potrivi tuturor tipurilor de oameni.

De asemenea, a lansat o casă de modă de lux numită Fenty și o marcă de îngrijire a pielii numită Fenty Skin. Există zvonuri că în prezent se pregătește să lanseze o linie de produse de îngrijire a părului numită Fenty Hair.

Când avea 14 ani, părinții ei s-au despărțit deoarece tatăl era abuziv. Ulterior, mama ei a fost nevoită să aibă grijă de întreaga familie.

Primul album lansat a fost în mai 2005, Music of the Sun. Piesa de de but, Pon de Replay, a ajuns pe locul doi în topul Billboard Hot 100 din SUA.

Viața personală

De-a lungul vieții, Rihanna a trecut prin diferite incidente. A fost implicată într-un scandal de violență domestică cu Chris Brown. Ea și Brown au început să se întâlnească în 2007 și au fost împreună doi ani înainte de a se despărți în februarie 2009.

În acea perioadă, au început să iasă la suprafață rapoarte care spuneau că Brown a agresat-o fizic în drum spre casă. Poliția a spus mai târziu că a bătut-o, a sufocat, a mușcat-o și a amenințat că o va ucide pe Rihanna. În cele din urmă, a fost acuzat de agresiune și amenințări penale.

Apoi a început o relație cu Drake, care a durat din 2009 până în 2016.

Aceștia au fost văzuți pentru prima dată pe o pistă de bowling din Los Angeles, la scurt timp după ce relația ei cu Brown s-a încheiat.

Perechea a fost văzută împreună de multe ori de-a lungul anilor, iar în timpul unui discurs pe care l-a ținut pentru onoarea Video Vanguard a Rihannei la MTV Video Music Awards în 2016, el a numit-o „cineva de care este îndrăgostit de la 22 de ani.”.

După despărțirea de Drake, a încercat să reaprindă pentru scurt timp dragostea cu Brown în 2013. Apoi a fost legată de omul de afaceri saudit Hassan Jameel din 2017 până în 2020.

Ea a început să se întâlnească cu actualul ei iubit, A$AP Rocky în 2021, iar în ianuarie 2022, au anunțat că așteaptă primul lor copil împreună. Cei doi au primit un băiețel în luna mai. Cei doi s-au cunoscut încă de la începutul anilor 2010, când au început să cânte și să facă turnee unul cu celălalt.

Au rămas prieteni o mare parte a deceniului.