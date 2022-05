Rihanna a devenit mămică pentru prima oară. ASAP Rocky nu a putut să-i fie aproape

Rihanna a devenit mamă pentru prima oară. Tatăl copilului este rapperul american A$AP Rocky cu care artista are o relație de peste doi ani, potrivit portalului TMZ .

Bebeluşul este un băieţel şi s-ar fi născut pe 13 mai în Los Angeles, potrivit mai multor surse consultate de acest portal de ştiri despre vedete. Numele bebelușului nu a fost făcut încă public.

Rihanna şi A$AP Rocky şi-au făcut publică relaţia la sfârşitul anului 2020, iar în ianuarie au dezvăluit că aşteaptă primul lor copil printr-o şedinţă foto realizată la New York.

Artistul nu a putut să-i fie aproape, pentru că a fost arestat. Este acuzat că a tras mai multe focuri de armă, iar apoi a fugit.

De la prietenie la iubire

Revista People, care citează o sursă apropiată artistei, relevă că Rihanna se simte bine, că este „o mamă minunată” şi ambii artişti, în vârstă de 34 de ani, sunt foarte emoţionaţi că au devenit părinţi.

Rihanna, câştigătoare a unui premiu Grammy şi femeie de afaceri, a fost văzută în ultimele luni într-o serie de ţinute foarte îndrăzneţe care îi lăsau burtica la vedere.

A$AP Rocky, al cărui nume real este Rakim Athelaston Mayers, este un artist de muzică rap care a câştigat mai multe premii BET de hip hop şi a fost nominalizat de două ori la premiile Grammy.

Rihanna a reluat relaţia cu Mayers, cu care avea o relaţie de prietenie de lungă durată, după o colaborare publicitară pentru marca sa de produse cosmetice Fenty Skin în vara anului 2020, potrivit mediilor locale.

Femeie de afaceri

Rihanna a intrat în mod oficial pe lista celei mai bogate cântărețe din lume. Conform listei celor de la Forbes Rihanna a devenit miliardară, având o avere netă estimată la 1.7 miliarde de dolari. Se pare că cea mai mare parte a câștigurilor sale vin din compania de cosmetice pe care o deține.

Cariera muzicală a Rihannei a început în 2005, când a semnat un contract cu casa de discuri Def Jam Recordings, condusă pe atunci de Jay-Z. În același an, și-a lansat albumul de debut Music Of The Sun. Single-ul albumului, Pon de Replay, a atins locul al doilea în topul Billboard Hot 100. De atunci a mai lansat trei albume și a devenit un star mondial.