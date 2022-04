Premiile Grammy 2022. Fanii lui Kanye West au fost furioși când au auzit că Tyler The Creator a câștigat cel mai bun album rap

Spectacolul Grammy Awards, difuzat din Las Vegas, s-a deschis cu Silk Sonic, proiectul retro soul-funk al lui Bruno Mars și Anderson Paak, cântând „777”, despre partea plină de succes din Sin City din Las Vegas. Câteva clipe mai târziu, grupul a câștigat cântecul anului pentru „Leave the Door Open”, o întoarcere la amintirile de la începutul anilor ’70. Dar nu au lipsit controversele.

Kanye West, în vârstă de 44 de ani, a fost exclus de la premiile Grammy în urma atacurilor sale online asupra lui Kim, în vârstă de 41 de ani, a iubitului ei, Pete Davidson, în vârstă de 28 de ani, și a gazdei prestigiosului Grammy Awards, Trevor Noah. Acum fanii și-au împărtășit frustrarea că albumul său extrem de popular, Donda, a fost respins de juriu. Ei au reacționat violent când au aflat că Tyler The Creator a luat acasă trofeul.

„Tyler The Creator a câștigat un Grammy pentru albumul rap al anului pentru Nas, Drake, Kanye West și J.Cole. Asta nu are sens lol. Toate cele patru menționate sunt legende în sine. Dar Tyler Creatorul? Hip Hop a murit”, a spus unul pe Twitter.

„Tyler nu a meritat”, s-a plâns un al doilea, în timp ce al treilea a mărturisit: „Muzica și versurile lui Tyler au strălucit cu adevărat pe acest album. Dar, din punct de vedere sonor, îmi place mult mai mult Donda”. Unul a remarcat: „Tyler The Creator a dominat, dar cred că Kanye West a meritat”, în timp ce o finală s-a plâns: „Cum naiba a câștigat Tyler The Creator , învingându-i pe J COLE și KANYE WEST ???”

În ciuda faptului că nu a câștigat cel mai bun album rap, Kanye West a luat acasă premiul pentru cea mai bună melodie rap pentru single-ul său Jail with Jay-Z. Îndepărtarea rapperului de la premiile muzicale a fost anunțată săptămâna trecută, o sursă spunând The Blast că „s-a datorat pentru ceea ce ei consideră că este legat de comportamentul online”. Hitmaker-ul fusese nominalizat pentru Albumul Anului pentru compilația sa extrem de populară, Donda.

Kanye West a avut un conflict cu gazda showului, Trevor Noah după ce comediantul a vorbit despre divorțul său de Kim. El a spus în timpul segmentului său din The Daily Show: „Voi fi sincer cu tine – ceea ce văd din situație este o femeie care vrea să-și trăiască viața fără să fie hărțuită de un fost iubit sau de un fost soț sau de un fost… orice”.

„Poate să nu-ți pară rău pentru Kim pentru că este bogată și faimoasă, pentru că își însușește cultura afro-americană… dar prin ceea ce trece este înfricoșător de urmărit și pune în lumina reflectoarelor prin ce trec atât de multe femei când aleg să plece”.

La scurt timp după, Kanye West a reacționat pe Instagram într-o postare ștearsă ulterior, rescriind versurile lui „Kumbaya” ca „k— baya my lord”, o insultă care se referă la o persoană de culoare care le respinge etnia. Postarea tatălui celor patru copii a dus la o interdicție temporară de pe Instagram, Meta confirmând că comportamentul său a încălcat politica lor privind discursul instigator la ură, hărțuire și hărțuire.

Kanye i-a atacat și pe Kim și Pete online, după ce aceștia au început să se întâlnească la sfârșitul anului 2021. El l-a numit pe Pete un „”, l-a amenințat că îi „va tăbăci fundul” și l-a acuzat că a încercat să-i „distrugă” familia.

Tatăl a patru copii a atacat-o și pe Kim în mai multe rânduri pentru că i-a permis fiicei lor, North, în vârstă de opt ani, să se machieze și să posteze pe TikTok. Kim a cerut divorțul de Kanye în februarie 2021, după aproape șapte ani de căsnicie. Fostul cuplu au patru copii: North, Saint (șase ani amândoi), Chicago (patru ani) și Psalm (doi ani).

Record of the Year

„I Still Have Faith In You,” ABBA

„Freedom,” Jon Batiste

„I Get A Kick Out Of You,” Tony Bennett & Lady Gaga

„Peaches,” Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

„Right On Time,” Brandi Carlile

„Kiss Me More,” Doja Cat Featuring SZA

„Happier Than Ever,” Billie Eilish

„Montero” (Call Me By Your Name), Lil Nas X

„drivers license,” Olivia Rodrigo

„Leave The Door Open,” Silk Sonic *WINNER

Song of the Year

„Bad Habits,” Ed Sheeran

„A Beautiful Noise,” Alicia Keys Featuring Brandi Carlile

„drivers license,” Olivia Rodrigo

„Fight For You,” H.E.R.

„Happier Than Ever,” Billie Eilish

„Kiss Me More,” Doja Cat Featuring SZA

„Leave The Door Open,” Silk Sonic *WINNER

„Montero (Call Me By Your Name),” Lil Nas X

„Peaches,” Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

„Right On Time,” Brandi Carlile

Album of the Year

„We Are,” Jon Batiste *WINNER

„Love For Sale,” Tony Bennett & Lady Gaga

„Justice (Triple Chucks Deluxe),” Justin Bieber

„Planet Her (Deluxe),” Doja Cat

„Happier Than Ever,” Billie Eilish

„Back Of My Mind,” H.E.R.

„Montero,” Lil Nas X

„Sour,” Olivia Rodrigo

„Evermore,” Taylor Swift

„Donda,” Kanye West

Best New Artist

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo *WINNER

Saweetie

Best Pop Solo Performance

„Anyone,” Justin Bieber

„Right on Time,” Brandi Carlile

„Happier Than Ever,” Billie Eilish

„Positions,” Ariana Grande

„Drivers License,” Olivia Rodrigo *WINNER

Best Pop Duo or Group Performance

„I Get a Kick Out of You,” Tony Bennett & Lady Gaga

„Lonely,” Justin Bieber & benny blanco

„Butter,” BTS

„Higher Power,” Coldplay

„Kiss Me More,” Doja Cat feat. SZA *WINNER

Best Traditional Pop Vocal Album

„Love for Sale,” Tony Bennett & Lady Gaga *WINNER

„‘Til We Meet Again (Live),” Norah Jones

„A Tori Kelly Christmas,” Tori Kelly

„Ledisi Sings Nina,” Ledisi

„That’s Life,” Willie Nelson

A Holly Dolly Christmas, Dolly Parton

Best Pop Vocal Album

„Justice (Triple Chucks Deluxe),” Justin Bieber

„Planet Her (Deluxe),” Doja Cat

„Happier Than Ever”, Billie Eilish

„Positions,” Ariana Grande

„Sour,” Olivia Rodrigo *WINNER

Best Dance Recording

„Hero,” Afrojack & David Guetta

„Loom,” Ólafur Arnalds Featuring Bonobo

„Before,” James Blake

„Heartbreak,” Bonobo & Totally Enormous Extinct Dinosaurs

„You Can Do It,” Caribou

„Alive,” Rüfüs Du Sol *WINNER

„The Business,” Tiësto

Best Rap Album

„The Off-Season,” J. Cole

„Certified Lover Boy,” Drake

„King’s Disease 2,” Nas

„Call Me If You Get Lost,” Tyler, the Creator *WINNER

„Donda,” Kanye West

Best Rap Performance

„Family Ties,” Baby Keem, Kendrick Lamar *WINNER

„Up,” Cardi B

„My Life,” J. Cole, 21 Savage & Morray

„Thot S***” Megan Thee Stallion

Best Rap Song

„Bath Salts,” DMX, Jay-Z, Nas

„Best Friend,” Saweetie, Doja Cat

„Family Ties,” Baby Keem, Kendrick Lamar

„Jail,” Kanye West, Jay-Z *WINNER

„My Life,” J. Cole, 21 Savage & Morray

Best Latin Pop Album

„Vertigo,” Pablo Alborán

„Mis Amores,” Paula Arenas – Mis Amores

„Hecho A La Antigua,” Ricardo Arjona

„Mis Manos,” Camilo

„Mendó,” Alex Cuba *WINNER

„Revelación,” Selena Gomez

Best Musica Urbana Album

„Afrodisíaco,” Rauw Alejandro

„El Último Tour Del Mundo,” Bad Bunny *WINNER

„Jose,” J Balvin

„KG0516,” KAROL G

„Sin Miedo (Del Amor Y Otros Demonios) 8,” Kali Uchis

Best American Roots Performance

„Cry,” Jon Batiste *WINNER

„Love and Regret,” Billy Strings

„I Wish I Knew How It Would Feel to be Free,” The Blind Boys of Alabama and Bela Fleck

„Same Devil,” Brandy Clark Featuring Brandi Carlile

„Nightflyer,” Allison Russell

Best R&B Performance

„Lost You,” Snoh Aalegra

„Peaches,” Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

„Damage,” H.E.R.

„Leave The Door Open,” Silk Sonic *WINNER (tie)

„Pick Up Your Feelings,” Jazmine Sullivan *WINNER (tie)

Best R&B Song

„Damage,” H.E.R.

„Good Days,” SZA

„Heartbreak Anniversary,” Giveon

„Leave The Door Open,” Silk Sonic *WINNER

„Pick Up Your Feelings,” Jazmine Sullivan

Best R&B Album

„Temporary Highs In The Violet Skies,” Snoh Aalegra

We Are,” Jon Batiste

„Gold-Diggers Sound,” Leon Bridges

„Back Of My Mind,” H.E.R.

„Heaux Tales,” Jazmine Sullivan *WINNER

Best Country Solo Performance

„Forever After All,” Luke Combs

„Remember Her Name,” Mickey Guyton

„All I Do Is Drive,” Jason Isbell

„camera roll,” Kacey Musgraves

„You Should Probably Leave,” Chris Stapleton *WINNER

Best Country Duo or Group Performance

„If I Didn’t Love You,” Jason Aldean & Carrie Underwood

„Younger Me,” Brothers Osborne *WINNER

„Glad You Exist,” Dan + Shay

„Chasing After You,” Ryan Hurd & Maren Morris

„Drunk (And I Don’t Wanna Go Home),” Elle King & Miranda Lambert

Best Country Song

„Better Than We Found It,” Maren Morris

„camera roll,” Kacey Musgraves

„Cold,” Chris Stapleton *WINNER

„Country Again,” Thomas Rhett

„Fancy Like,” Walker Hayes

„Remember Her Name,” Mickey Guyton

Best Country Album

„Skeletons,” Brothers Osborne

„Remember Her Name,” Mickey Guyton

„The Marfa Tapes,” Miranda Lambert, Jon Randall & Jack Ingram

„The Ballad Of Dood & Juanita,” Sturgill Simpson

„Starting Over,” Chris Stapleton *WINNER

Best Rock Performance

„Shot in the Dark,” AC/DC

„Know You Better (Live from Capitol Studio A),” Black Pumas

„Nothing Compares 2 U,” Chris Cornell

„OHMS,” Deftones

„Making a Fire,” Foo Fighters *WINNER

Best Rock Song

„All My Favorite Songs,” Weezer

„The Bandit,” Kings of Leon

„Distance,” Mammoth WVH

„Find My Way,” Paul McCartney

„Waiting on a War,” Foo Fighters *WINNER

Best Rock Album

„Power Up”, AC/DC

„Capitol Cuts- Live From Studio A,” Black Pumas

„No One Sings Like You Anymore, Vol. 1,” Chris Cornell

„Medicine at Midnight,” Foo Fighters *WINNER

„McCartney III,” Paul McCartney