Părintele Calistrat despre răutate: Colcăie în societate

Părintele Calistrat a explicat într-o predică faptul că în acest moment răutatea colcăie în societate. Iar oamenii în loc să o stopeze mai degrabă pun paie pe foc.

Omul bisericii a comparat răutatea oamenilor cu tumorile. ”Răutatea colcăie ca tumorile prin societate, oamenii sunt din ce în ce mai irascibili și nervoși. Au devenit dornici să își facă rău unul altuia”, a explicat părintele.

Constatările lui merg mai departe la o analiză mai profundă a fenomenului pentru a se ajunge la o concluzie înfricoșătoare.

Așadar în opinia părintelui ceea ce este și mai îngrijorător este că dacă sistemul comunist cu securitatea s-ar întoarce, atunci toată societatea ar fi arestată, potrivit părintelui. ”Închipuiți-vă un lucru pe care vi-l spun sincer. Dacă acum după 35 de ani de libertate s-ar întoare sistemul comunist cu ciripitori, ascultători, toată societatea ar fi arestată.

Câtă răutate s-a adunat în oameni în atâția ani de așa zisă libertate democratică, oamenii ar fi în stare să se bage unii pe alții în pușcărie până la unu. Cred că și la copii sugari se aplică”, a mai spus omul bisericii.

În opinia părintelui există și o cauză spirituală din pricina căreia se întâmplă toate aceste lucruri. ”Știți de ce? Oamenii nu înțeleg că cel care îi învrăjbește e diavolul. Deci nu Dumnezeu îndeamnă la așa ceva”, a mai spus omul bisericii.

Iar ca ultimul resort acesta a precizat că pentru nimic în lume, pacea nu trebuie stricată. Pentru niciun fel de dreptate, după cum spunea și Arsenie Papacioc, pacea nu poate fi afectată. ”Nici când ai dreptate spune Arsenie Papacioc, nici atunci să nu strici pacea pentru dreptate. Să ai de coinci ori dreptate și o dată pace, tot pacea e mai mare”, a mai spus părintele Calistrat.