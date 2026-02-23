Părintele Calistrat: De ce să te milogești de un om să-ți dea ceva, când poți să îi ceri lui Dumnezeu orice?!

Părintele Calistrat spune că nu la oameni ar trebui să ne îndreptăm atenția, ci către Dumnezeu atunci când avem nevoie de orice. Iar Tatăl Ceresc va interveni după cum consideră de cuviință.

Omul bisericii explică faptul că ar trebui să ne îndreptăm atenția către Dumnezeu de fiecare dată când vrem ceva. ”De ce să te milogești unui om pentru ceva, când el e muritor ca și tine, când poți să te rogi lui Dumnezeu care le poate toate și face el prin cine să primești să ai, să-ți dea. Nu este o problemă!

Deci mai întâi de toate cinstește-l pe Dumnezeu, că așa cere învățătura. Căutați împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, adică fiți corecți în toate. Și celelalte se vor adăuga vouă”, a explicat el.

De asemenea acesta explică că pentru a avea claritate și pace tot la Dumnezeu trebuie să cerem. ”Cu ce odihnim noi sufletul? Cu rugăciunea! Cu ce odihnim noi mintea cu citirea, cu lucrurile bune.

Ați văzut de multe ori îi auzi pe unii vorbind: vai, am niște gânduri rele... Păi te-ai născut cu ele?! De ce nu le alungi din minte? Ce ți-e greu să-l chemi pe Dumnezeu? Ce ți-e atît de greu să spui rugăciunea Tatăl Nostru sau împărate ceresc sau Prea Sfântă Născătoare?! Sau un psalm?”, a spus preotul

Părintele a mai spus că toate apăsările pot fi vindecate cu ajutorul rugăciunii. ”De ce îl permiți pe diavol cu stările negative când în casa ta ai aghiasmă, ai untdelemn sfințit. Sau auzi de multe ori alt lucru ”am o stare de tristețe, sunt tital descurajat”.

Mai îmi place mie când vine câte unul la spovedit și spune ”părinte m-am deznodăjduit”. Păi ai știut ce e aia nădejde? Cum să te deznădăjduiești? Ce ai făcut așa grozav să ajungi aici? Ai dat de o mică încercare și te-ai fleșcăit” a încheiat părintele Calistrat.