Moșii de toamnă 2025, ziua în care îi cinstim pe cei adormiți. Ce trebuie să duci la slujba de pomenire

Moșii de Toamnă pică în acest an pe 1 noiembrie 2025, prima sâmbătă din lună. Cunoscută ca Sâmbăta Morților în unele zone din țară, această zi are o profundă încărcătură spirituală. În memoria celor trecuți la cele veșnice, credincioșii ortodocși merg la biserică sau la cimitir pentru slujbele de pomenire și împart colaci și colivă celor nevoiași.

În credința ortodoxă, sâmbăta este ziua rânduită pentru pomenirea morților, deoarece în această zi Mântuitorul Iisus Hristos a stat în mormânt, înainte de Învierea Sa. Din acest motiv s-a păstrat tradiția de a-i pomeni pe cei adormiți în fiecare sâmbătă.

Cuvântul „moși” vine de la „strămoși”, iar Moșii de Toamnă sunt un prilej de recunoștință față de înaintași, părinți și bunici. În biserici se oficiază Sfânta Liturghie și parastase, iar credincioșii aduc pomelnice cu numele celor răposați.

„Slujba de pomenire păstrează legătura vie între noi și cei plecați în Împărăția lui Dumnezeu. Milostenia trebuie să fie cuvântul de ordine într-o astfel de zi. Nu trebuie să uităm că toate cele aduse pentru pomenirea morților sunt complementare rugăciunii, iar fiecare are un simbolism aparte”, ne-a spus părintele Dorin Cristea.

Pomenirea celor adormiți este legată întotdeauna de gesturi de milostenie. Credincioșii pregătesc coliva, simbol al credinței și al nădejdii, care amintește de grăuntele de grâu ce trebuie să moară pentru a aduce rod.

„Vinul reprezintă materia liturgică, iar dacă este roșu, ne duce cu gândul la sângele martirilor. Coliva, frumos ornată, amintește de Înviere, dar și de sufletul și trupul celui adormit, potrivit cuvântului Evangheliei: „Adevărat, adevărat zic vouă că, dacă grăuntele de grâu, când cade în pământ, nu va muri, rămâne singur; iar dacă va muri, aduce multă roadă. Cel ce își iubește sufletul îl va pierde; iar cel ce își urăște sufletul în lumea aceasta îl va păstra pentru viața veșnică”. Aceste momente de pomenire de peste an au fost rânduite de Biserică pentru că, de-a lungul timpului, oamenii nu au mai dat aceeași importanță zilelor în care cei dragi au trecut la Domnul. Ținându-se de aceste date stabilite, cei adormiți nu rămân uitați și fără rugăciune”, a adăugat acesta părintele.

Coliva este însoțită de colaci, vin, fructe de toamnă, dar și de mâncăruri tradiționale. Toate aceste daruri sunt împărțite celor nevoiași și vecinilor.

Coliva este nelipsită de la slujbele de pomenire de peste an. În unele regiuni, gospodinele rostesc de nouă ori rugăciunea Tatăl nostru în timp ce o pregătesc.

Ingrediente:

1 kg arpacaș

2 cești stafide

2 căni nucă măcinată

2 cești miere

500 g zahăr

1 linguriță scorțișoară

coaja de la o lămâie și o portocală

esență de vanilie

esență de rom

pesmet

cacao și bomboane pentru decor.

Se spală bine arpacașul și se fierbe până se înmoaie. După răcire, se adaugă mierea, zahărul, nuca, stafidele și aromele. Coliva se modelează pe un platou, se nivelează și se ornează cu pesmet, cacao și bomboane colorate în formă de cruce.