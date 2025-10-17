Povestea clopotelor de la Catedrala Mântuirii Neamului. Când vor răsuna pentru prima dată

Clopotele Catedralei Mântuirii Neamului vor răsuna la inaugurarea lăcașului, peste nouă zile, când Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Patriarhul României vor sfinți pictura, potrivit pliantelor realizate de Arhiepiscopia Bucureștilor.

La inițiativa Patriarhului Daniel, Patriarhia Română a desemnat compania Grassmayr din Innsbruck, Austria, să realizeze cele șase clopote ale Catedralei Naționale.

Grassmayr are o tradiție care datează din secolul al XVI-lea, iar meșteșugul a fost transmis timp de 14 generații. Clopotele produse aici sunt considerate veritabile instrumente muzicale, capabile să redea peste 50 de tonalități diferite.

Sunetul unui clopot Grassmayr este format din octava inferioară, cvinta, terța și octava superioară, realizate cu o precizie de șaisprezecimi de semiton. Aliajul de bronz folosit, încălzit la 1.150°C, conține 78% cupru electrolitic cu puritate de 99,99% și 22% staniu electrolitic cu aceeași puritate, iar impuritățile de plumb și zinc sunt sub 0,1%.

Clopotul mare al Catedralei Naționale, care cântărește aproximativ 25 de tone și are o înălțime și un diametru de aproape 3 metri, a fost turnat pe 11 noiembrie 2016. Este una dintre cele mai impresionante realizări, fiind printre cele mai mari clopote cu balans liber din Europa.

Celelalte cinci clopote ale Catedralei, cu greutăți de 3.450 kg, 1.700 kg, 1.000 kg, 750 kg și 450 kg, au fost turnate pe 21 aprilie 2017. Împreună, cele șase clopote cântăresc 33 de tone și sunt acordate în tonalitățile DO# (gama 0) pentru clopotul mare, urmat de DO#, MI#, SOL#, LA# (gama 1) și DO# (gama 2), potrivit pliantelor realizate de Arhiepiscopia Bucureștilor.

Clopotele Catedralei Naționale au fost aduse în România pe 19 mai 2017, de la Grassmayr, după ce au fost testate și acordate. Pe 3 septembrie 2018, Patriarhul Daniel a oficiat slujba de sfințire a celor șase clopote aflate la sol, iar în ziua următoare acestea au fost ridicate și montate în turla clopotniței de pe fațada vestică, la o înălțime de 60 de metri.

Sunetul clopotelor poate fi auzi pe o rază de până la 15 kilometri, mai ales în timpul evenimentelor și sărbătorilor importante.

Cele șase clopote sunt inscripționate, de la stânga la dreapta, cu stema Patriarhiei Române, chipul Patriarhului Daniel și crucea patriarhală, alături de textul „Binecuvântarea Patriarhului Daniel al României pentru Catedrala Națională – Centenar 1918-2018”. Costul clopotelor a fost acoperit integral din fondurile Patriarhiei Române.