ANCOM: România pierde anual zeci de milioane de euro din cauza evenimentelor sportive retransmise ilegal

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a anunțat că sprijină colaborarea între instituții pentru combaterea pirateriei audio-video, organizând o reuniune de lucru dedicată retransmisiilor neautorizate ale evenimentelor sportive și altor transmisii în direct. „Conform declaraţiilor reprezentanţilor industriei, pentru un singur eveniment sportiv difuzat în direct, între 25% şi 75% dintre streaming-urile online asociate sunt ilegale”, a anunțat instituția, într-un comunicat de presă.

ANCOM a organizat joi o reuniune de lucru la care au participat reprezentanți ai Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Ministerului Culturii, Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) și ai Asociației Române de Comunicații Audiovizuale (ARCA), tema principală fiind combaterea retransmisiilor neautorizate ale evenimentelor sportive și ale altor transmisii în direct.

La discuții au fost prezenți și reprezentanți ai unor posturi de televiziune din România, precum Pro, Antena, Digi, Național și Prima.

Discuțiile au vizat Recomandarea (UE) 2023/1018 a Comisiei Europene, care promovează cooperarea între autoritățile naționale, titularii de drepturi și intermediarii online, pentru prevenirea și combaterea eficientă a pirateriei pe internet, cu respectarea legislației în vigoare.

„Conform declaraţiilor reprezentanţilor industriei, pentru un singur eveniment sportiv difuzat în direct, între 25% şi 75% dintre streaming-urile online asociate sunt ilegale, pierderile pe care acest fenomen le produce în economia naţională fiind estimate la valori care depăşesc 50 milioane de euro anual. Fenomenul este însă mult mai extins, vizând toate tipurile de conţinut audio-video, de la seriale, filme, emisiuni şi până la concerte sau evenimente sportive difuzate în direct”, a mai anunțat ANCOM.

Participanții au discutat, de asemenea, posibile mecanisme de colaborare între instituții pentru identificarea și blocarea rapidă a retransmisiilor ilegale, întărind astfel eforturile autorităților de a proteja drepturile de proprietate intelectuală și de a menține un mediu online echitabil și sigur.

ANCOM, în calitate de Coordonator al Serviciilor Digitale pentru România, are rolul de a sprijini cooperarea dintre autorități, deținătorii de drepturi și furnizorii de servicii digitale, pentru combaterea pirateriei online prin acțiuni coordonate și aliniate practicilor europene.

Instituția le-a recomandat autorităților participante să țină cont de rolul fiecărei instituții în identificarea și raportarea conținutului ilegal din domeniul propriu de activitate și să utilizeze mecanismele prevăzute de legislația existentă.