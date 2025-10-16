Zeci de mii de participanți la Săptămâna Europeană a Sportului

Agenția Națională pentru Sport a marcat miercuri, 15 octombrie, încheierea evenimentelor organizate sub egida #Be Active care au avut loc în perioada 1 septembrie – 15 octombrie. Cu această ocazie s-a făcut bilanțul ediției aniversare a Săptămânii Europene a Sportului, desfășurată între 23 și 30 septembrie și care a adus împreună zeci de mii de participanți și sute de inițiative dedicate promovării mișcării, sănătății și educației în sport.

La eveniment au participat, de asemenea, numeroși ambasadori #BeActive, nume sonore ale sportului românesc, membri ai conducerii federațiilor sportive naționale, oficialități, reprezentanți ai mass-media și ai instituțiilor partenere.

În sală s-au aflat și o parte dintre ambasadorii #BeActive: Mihai Badea, Roxana Scarlat Bârlădeanu, Laura Badea, Alina Dumitru, Otilia Bădescu, Cătălin Bulacu și Filip Ghiorghi — modele de urmat și susținători constanți ai mișcării în rândul copiilor și adulților. Ediția aniversară #Be Active 2025 a însemnat un record de participare. Concret: peste 500 de evenimente derulate în toată țara și peste 120.000 de participanți, copii, tineri, adulți, seniori și personae cu dizabilități.

La podcast-ul #BeActive Talks, moderat de vedeta Tv Roxana Ciuhulescu și consilier în cadrul Agenției Naționale pentru Sport, au fost invitate nume sonore precum Sabrina și Camelia Voinea, Ionuț Rada, Mihai Badea, Amalia Lică și psihologul sportiv Florentina Ioniță. În mai puțin de patru luni, Caravana a derulat peste 17 evenimente în 13 localități din 9 județe, implicând mii de copii și tineri care au interacționat cu ambasadorii – sportivi în activitate și foști campioni olimpici, mondiali și europeni.

„Săptămâna Europeană a Sportului nu este doar un eveniment, ci un angajament comun pentru sănătate, educație și comunitate. Faptul că mii de oameni s-au alăturat activităților din întreaga țară ne arată că România are energia și determinarea de a se mișca împreună”

Bogdan – Constantin Matei, președinte ANS