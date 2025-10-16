Susținătorii teroriștilor Hamas, atac cibernetic asupra aeroporturilor din SUA

Hackerii au provocat haos temporar marți în aeroporturi din Pennsylvania și Columbia Britanică, după ce sisteme de difuzoare și ecrane digitale au difuzat mesaje pro-Hamas și insulte la adresa liderilor internaționali.

Incidentul a surprins călătorii și a atras atenția autorităților asupra vulnerabilităților cibernetice ale infrastructurilor aeroportuare.

„Mesajul a fost de natură politică și nu conținea amenințări la adresa aeroportului sau a pasagerilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al aeroportului Harrisburg, Scott Miller.

Autoritățile aeroportuare au explicat că breșa digitală a vizat atât sistemele de anunțuri publice, cât și ecranele cu informații despre zboruri, generând un caz de vandalism cibernetic.

„Un utilizator neautorizat a accesat sistemul nostru și a redat un mesaj înregistrat fără permisiune”, a adăugat Miller.

Evenimentul a întrerupt temporar îmbarcarea unor zboruri, însă nu a existat nicio problemă de securitate reală, un avion fiind verificat preventiv și plecând ulterior în siguranță.

În Kelowna, Canada, s-a înregistrat un incident similar, la aproximativ 3.200 de kilometri distanță.

Oficialii aeroportului au confirmat că o terță parte a accesat atât ecranele cu informații despre zboruri, cât și sistemul de difuzoare.

„Am experimentat întârzieri la zboruri. Mesajele pro-Hamas au fost imediat șterse, iar informațiile despre zboruri au fost restaurate”, se arată într-un comunicat al aeroportului.

Investigațiile continuă, cu sprijinul Royal Canadian Mounted Police și Transport Canada.

Videoclipurile postate de pasageri au surprins mesajele pro-Hamas și scandările „Free Palestine” răsunând în terminale.

Martorii au declarat că nu au fost informați despre situație și că personalul a reacționat confuz, fără un plan de criză imediat. Experții în securitate cibernetică avertizează că astfel de atacuri nu sunt izolate.

Kelowna and Victoria airports hacked Tuesday night with pro-Hamas and anti-Trump messages broadcast over PA systems and displayed on screens

Grupuri de hacktiviști pro-palestinieni au revendicat sute de atacuri asupra infrastructurii de transport, finanțe și guvernamentale în ultimii doi ani.

În ultimele luni, atacurile asupra sistemelor aeroportuare au devenit mai frecvente. În iunie, FBI a raportat că un grup infracțional a pătruns în rețelele informatice ale mai multor companii aeriene din SUA și Canada.

Kelowna airport loudspeakers play Arabic chants and screens show pro-Hamas messages. Terrorist propaganda has no place in BC. This security failure is embarrassing and UNACCEPTABLE.

O lună mai târziu, o pană de software a paralizat sistemele de check-in ale mai multor hub-uri europene, provocând haos în aeroporturi majore.

„Aceste incidente arată cât de vulnerabile sunt rețelele moderne, care depind tot mai mult de sisteme cloud pentru audio și afișaje digitale”, explică un specialist în securitate cibernetică.

Atacurile recente evidențiază riscurile tot mai mari pentru infrastructura critică din întreaga lume.

Hackeri capabili să preia controlul asupra sistemelor de anunțuri și ecranelor pot genera panică, întârzieri și pierderi economice semnificative.

În contextul conflictului Israel-Gaza, experții susțin că astfel de acțiuni pot fi folosite și ca formă de presiune politică sau propagandă digitală.

„Trebuie să ne concentrăm pe consolidarea securității cibernetice și pe prevenirea accesului neautorizat, pentru a proteja pasagerii și personalul aeroportuar”, a declarat un oficial din domeniu.

Autoritățile locale și internaționale continuă investigațiile pentru a identifica vinovații și pentru a preveni incidente similare.

În același timp, companiile aeriene și aeroporturile sunt încurajate să actualizeze protocoalele de securitate, să testeze vulnerabilitățile și să crească conștientizarea personalului pentru a minimiza impactul unor eventuale breșe viitoare.