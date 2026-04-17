Schimbare la vârful Netflix. Fondatorul Reed Hastings părăsește Consiliul de Administrație după aproape trei decenii

Netflix a anunțat, odată cu publicarea rezultatelor financiare pentru primul trimestru, că Reed Hastings, cofondatorul și președintele executiv al companiei, nu va mai candida pentru un loc în consiliul de administrație după expirarea mandatului său, în luna iunie, potrivit CNN..

Decizia lui Reed Hastings marchează încheierea unui proces de tranziție început în urmă cu trei ani, când acesta a renunțat la funcția pe care o avea. Din acel moment, conducerea companiei a fost preluată de Ted Sarandos și Greg Peters, într-o etapă care a marcat trecerea către o nouă formulă de management.

Anunțul privind plecarea lui Hastings a fost făcut în același moment cu prezentarea rezultatelor financiare aferente primului trimestru, începutul unei noi etape pentru companie.

Hastings a declarat că, în perioada următoare, se va concentra pe „activitățile sale filantropice și alte preocupări”. Tot el și-a descris rolul avut în companie prin referire la „fericirea membrilor” și la „construirea unei culturi pe care alții să o poată moșteni și îmbunătăți”.

Greg Peters a afirmat că Hastings „va rămâne întotdeauna fondatorul și cel mai mare susținător al Netflix”. La rândul său, Ted Sarandos a respins zvonurile potrivit cărora retragerea lui Hastings ar avea legătură cu ieșirea recentă a Netflix din licitația pentru Warner Bros. Discovery, Inc.

„Reed a fost un mare susținător al acelei tranzacții. El a susținut-o în fața consiliului de administrație, iar consiliul a sprijinit-o în unanimitate”, a spus Sarandos. „Asta nu a avut absolut nimic de-a face cu plecarea lui.”

Sarandos a mai declarat că, deși „este foarte neobișnuit ca un fondator să se retragă din consiliul de administrație al companiei după succesiune”, Hastings „nu este un fondator obișnuit”.

În același context, el a spus că întregul consiliu Netflix și Comitetul de nominalizare și guvernanță vor „lua următoarele măsuri pentru reorganizarea consiliului în lunile următoare”.

Reed Hastings a fondat Netflix în 1997, într-o perioadă în care compania funcționa ca serviciu de închiriere de DVD-uri prin poștă. Sub conducerea sa, compania a trecut spre modelul de streaming, a concurat cu Blockbuster și a intrat apoi în zona producției de conținut original.

Tot în perioada în care Hastings a condus compania, Netflix a introdus abonamentul cu publicitate, devenit ulterior un standard în industrie.Până la retragerea sa din funcția de CEO, în 2023, platforma ajunsese la 230 de milioane de abonați la nivel mondial.

În prezent, Netflix este condusă de Ted Sarandos și Greg Peters, iar compania și-a extins direcțiile de dezvoltare dincolo de streamingul clasic.

Sub actuala conducere, platforma a intrat și în zona transmisiunilor sportive în direct și a podcasturilor. Recent, compania a lansat și o producție prezentată de jurnalistul Brian Williams. În ianuarie 2026, Netflix raporta un total de 325 de milioane de abonați plătitori, semn al expansiunii companiei într-o nouă etapă de creștere.