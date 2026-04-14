Scrisoare deschisă contra fuziunii dintre Paramount și Warner Bros Discovery, semnată de peste 1.400 de actori. Emma Thompson, Ben Stiller, Javier Bardem și Rose Byrne, printre semnatari

Peste 1.400 de actori, regizori și cineaști - inclusiv zeci de vedete de la Hollywood - au semnat o scrisoare deschisă prin care se opun fuziunii propuse dintre studiourile de film Paramount și Warner Bros Discovery, anunță BBC.

Scrisoarea, semnată de Emma Thompson, Ben Stiller, Javier Bardem și Rose Byrne, susține că acordul ar dăuna unei industrii americane de divertisment deja afectate.

„Această tranzacție ar consolida și mai mult un peisaj media deja concentrat, reducând concurența într-un moment în care industriile noastre - și publicul pe care îl deservim - își pot permite cel mai puțin”, au spus aceștia.

Paramount a răspuns exprimându-și angajamentul față de actori și „asigurându-se că creatorii au mai multe căi pentru munca lor, nu mai puține”.

Acordul pare a fi cel mai recent simptom al unei industrii de divertisment care încă se clatină după efectele pandemiei de Covid și încetarea activității cauzate de grevele sindicale duale din 2023, precum și după perturbările din industria tehnologiei și schimbările în comportamentul consumatorilor.

Fuziunea - estimată la aproximativ 111 miliarde de dolari - ar reduce numărul studiourilor de film din SUA la patru, reducând efectiv și numărul de persoane care lucrează pentru studiouri și restrângând numărul de cumpărători și realizatori de filme și programe TV, susține scrisoarea.

Printre alți semnatari care își exprimă „opoziția fără echivoc” față de consolidarea industriei se numără Kristen Stewart, Kristin Scott Thomas și Glenn Close.

„Rezultatul este că vor fi mai puține oportunități pentru creatori, mai puține locuri de muncă în întregul ecosistem de producție, costuri mai mari și mai puține opțiuni pentru publicul din Statele Unite și din întreaga lume”, spun semnatarii.

Scrisoarea se încheie prin a cere procurorului general din California, Rob Bonta, și altor autorități de reglementare să blocheze acordul.

Damon Lindelof, co-creatorul serialelor „Watchmen” și „Lost”, un semnatar care are un acord general cu Warner Bros Discovery, și-a exprimat în continuare opoziția pe rețelele de socializare.

„Fuziunile de la Hollywood înseamnă mai puține filme și mai puține seriale TV, iar asta înseamnă mai puține locuri de muncă”, a scris el. „Când două studiouri de film cu istorie sunt deținute de aceeași companie, rezultatul este intuitiv - unul devine un Oraș Fantomă. Mi-e frică. Dar nu sunt o fantomă. Și o luptă este deja pierdută dacă nu a fost niciodată dată.”

Paramount Skydance a ajuns la un acord pentru a achiziționa Warner Bros Discovery la sfârșitul lunii februarie, după ce Netflix a renunțat la oferta de luni de zile pentru companie, care include branduri precum Looney Tunes, Harry Potter, Friends, succesele HBO Succession, Sex and the City și Game of Thrones, precum și CNN.

David Ellison, directorul executiv al Paramount Skydance și fiul miliardarului din domeniul tehnologiei Larry Ellison, a declarat că intenționează să păstreze Paramount și Warner Bros ca studiouri de film independente și să își crească producția prin lansarea a cel puțin 30 de filme de înaltă calitate în cinematografe în fiecare an.

„Știm din experiență proprie că acesta este și un moment în care industria se confruntă cu perturbări semnificative - iar nevoia de companii puternice, axate pe creativitate și bine capitalizate, care să poată continua să investească în povestiri, nu a fost niciodată mai mare”, a declarat Paramount Skydance ca răspuns la scrisoare de luni.

Studioul a declarat că fuziunea îi va permite să dea undă verde mai multor proiecte, să susțină idei îndrăznețe, să sprijine talentele în mai multe etape ale carierei lor și să aducă povești publicului la scară globală, precum și să consolideze concurența.

Paramount Skydance - ea însăși produsul unei fuziuni din 2025 între Skydance, compania lui Ellison, și Paramount Studios - a declarat că va continua să licențieze conținut și să păstreze branduri emblematice cu o conducere creativă independentă, „asigurându-se că creatorii au mai multe căi pentru munca lor, nu mai puține”, se arată în comunicat.

Acordul trebuie încă aprobat de acționari la sfârșitul acestei luni, precum și să obțină ștampila de aprobare din partea autorităților de reglementare guvernamentale.