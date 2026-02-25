Economie

Warner Bros: Paramount a venit cu ofertă mai mare decât Netflix

Warner Bros. Sursă foto: Captură video
Warner Bros. Discovery (WBD) a anunțat marți primirea unei oferte revizuite, superioare celei inițiale, din partea Paramount Global și Skydance Media pentru preluarea companiei, pe care urmează să o evalueze în baza termenilor din înțelegerea deja existentă cu Netflix.

Warner Bros a primit o ofertă mai bună

Săptămâna trecută, Warner Bros. Discovery a anunțat că va relua dialogul cu Paramount și Skydance profitând de o derogare de șapte zile convenită cu Netflix. Conform acordului în vigoare, Netflix este pregătit să achiziționeze divizia de producție de filme și operațiunile de streaming ale WBD. Însă Paramount își menține dorința de a cumpăra întreaga companie media.

Paramount

Paramount. Sursa foto Captură video

În comunicatul oficial al Warner Bros. Discovery se arată că „în urma discuțiilor cu PSKY (Paramount Skydance), am primit o propunere revizuită pentru achiziția WBD, care este în curs de analiză împreună cu consilierii noștri financiari și juridici. Vom informa acționarii după ce conducerile relevante vor finaliza evaluarea. Acordul cu Netflix rămâne în vigoare, iar Consiliul continuă să recomande tranzacția cu Netflix”.

Paramount a confirmat această ofertă îmbunătățită și a reiterat că își menține oferta de preluare directă adresată acționarilor WBD, pe care a lansat‑o fără sprijinul conducerii Warner Bros. Discovery. Compania a precizat că va continua să susțină această abordare în paralel cu evaluarea propunerii Netflix.

Ce poate face Netflix

În cazul în care Warner Bros. Discovery va considera oferta Paramount ca fiind „superioară” celei Netflix, compania de streaming va avea la dispoziție doar patru zile pentru a își modifica oferta.

În decembrie, Netflix a acceptat să cumpere activele de studio și de streaming ale WBD la prețul de 27,75 dolari per acțiune, ceea ce evalua pachetul la aproximativ 72 de miliarde de dolari, sau 82,7 miliarde de dolari la nivelul întreprinderii.

Netflix

Sursa foto: Pixabay

Ulterior, Paramount a propus o ofertă ostilă direct acționarilor Warner Bros. Discovery la 30 de dolari pe acțiune, vizând nu doar activele de conținut, ci întreaga companie, incluzând rețelele de cablu precum CNN, TBS, HGTV și TNT, precum și active digitale populare, cum ar fi Bleacher Report și House of Highlights.

Dacă boardul WBD va decide că oferta Paramount este mai avantajoasă și Netflix nu va actualiza propunerea, Netflix va fi obligat să plătească o taxă de reziliere de 2,8 miliarde de dolari. Paramount a inclus deja această sumă în structura ofertei sale.

O platformă de streaming fără precedent

O eventuală fuziune între Paramount și Warner Bros. Discovery ar duce la un gigant media și de streaming fără precedent, reunind platformele HBO Max și Paramount+ și combinând două dintre cele mai cunoscute studiouri din lume: Warner Bros. și Paramount Pictures. În plus, ar pune sub aceeași umbrelă de proprietate și organizații de știri majore precum CNN și CBS News.

Atât tranzacția propusă cu Netflix, cât și cea cu Paramount ar trebui să primească aprobări din partea autorităților de reglementare din Statele Unite și din Europa. În ambele cazuri, autoritățile antitrust și organismele de concurență vor analiza impactul asupra pieței media, întrucât combinațiile propuse ridică semne de întrebare privind competiția într‑un sector deja concentrat.

1
