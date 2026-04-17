PMB desființează construcțiile ilegale din Cișmigiu. Terasele extinse și anexele improvizate vor fi demolate

Primăria Municipiului București (PMB) a început vineri o acțiune de demolare a construcțiilor considerate ilegale din Parcul Cișmigiu, în urma unei intervenții coordonate de Poliția Locală a Capitalei și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB).

Autoritățile au acționat în special asupra structurilor ridicate în timp în jurul unor chioșcuri autorizate, dar extinse fără documente legale. Au fost vizate terase extinse, platforme, pavaje, magazii și alte construcții improvizate.

Potrivit Primăriei Capitalei, chioșcurile care dețin autorizații rămân în funcțiune, însă anexele construite ulterior sunt desființate.

„Dăm jos toate construcţiile ilegale din Cişmigiu! Magazii şi acareturi pe care comercianţii ‘le-au adunat’ în timp, tejghele şi terase extinse, podiumuri, pavaje sau toalete improvizate, unele vechi de aproape 10 ani. Tot ce este ilegal dăm jos, fără excepţie. Primarul Ciprian Ciucu a semnat dispoziţiile de desfiinţare, iar în această dimineaţă Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti şi Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti au început ‘curăţenia’”, au anunțat reprezentanții PMB.

În prima etapă a intervenției, au fost desființate șase construcții situate în zona Fanfarei și a volierei de păuni. Acestea se aflau în proximitatea a trei chioșcuri din parc.

Autoritățile susțin că structurile au fost ridicate și extinse în timp, fără autorizații, în ciuda sancțiunilor aplicate anterior.

Reprezentanții PMB anunță că operațiunile vor continua și în alte zone ale parcului, inclusiv în apropierea Bibliotecii și a Debarcaderului, unde urmează să fie demolate alte construcții considerate ilegale, inclusiv un bar și un salon.

Încă din luna martie, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat o amplă acțiune de desființare a construcțiilor amplasate ilegal în parcurile din București, vizând în special chioșcurile și anexele care nu au contracte încheiate cu ALPAB.

Edilul explica atunci că toate structurile ridicate fără documente legale vor fi îndepărtate din spațiile verzi ale orașului, în cadrul unui proces mai amplu de reorganizare și „civilizare” a parcurilor. El a subliniat că intervențiile vor continua în mai multe zone ale Capitalei, după modelul aplicat în Herăstrău și Cișmigiu.

„Scoatem caşcarabetele din parcuri. După parcul Herăstrău urmează și parcul Cișmigiu. Dezafectăm tot ce este amplasat ilegal și nu au contracte cu ALPAB. Acum suntem la început, ne facem mâna. Poliția Locală a Municipiului București începe să miște. Vom civiliza toate spațiile publice din toate punctele de vedere”, a transmis Ciprian Ciucu pe pagina de Facebook.