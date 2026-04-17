PMB desființează construcțiile ilegale din Cișmigiu. Terasele extinse și anexele improvizate vor fi demolate

Chiosc. Sursa foto: Facebook: /Ciprian Ciucu
Primăria Municipiului București (PMB) a început vineri o acțiune de demolare a construcțiilor considerate ilegale din Parcul Cișmigiu, în urma unei intervenții coordonate de Poliția Locală a Capitalei și Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB).

Intervențiile autorităților au avut loc în mai multe zone ale parcului

Autoritățile au acționat în special asupra structurilor ridicate în timp în jurul unor chioșcuri autorizate, dar extinse fără documente legale. Au fost vizate terase extinse, platforme, pavaje, magazii și alte construcții improvizate.

Potrivit Primăriei Capitalei, chioșcurile care dețin autorizații rămân în funcțiune, însă anexele construite ulterior sunt desființate.

„Dăm jos toate construcţiile ilegale din Cişmigiu! Magazii şi acareturi pe care comercianţii ‘le-au adunat’ în timp, tejghele şi terase extinse, podiumuri, pavaje sau toalete improvizate, unele vechi de aproape 10 ani. Tot ce este ilegal dăm jos, fără excepţie. Primarul Ciprian Ciucu a semnat dispoziţiile de desfiinţare, iar în această dimineaţă Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti şi Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti au început ‘curăţenia’”, au anunțat reprezentanții PMB.

Nissan își redefinește viitorul industrial și pregătește noi modele, inclusiv relansarea Infiniti
Nissan își redefinește viitorul industrial și pregătește noi modele, inclusiv relansarea Infiniti
Tot mai mulți britanici susțin revenirea în UE, la un deceniu după Brexit, arată un nou studiu
Tot mai mulți britanici susțin revenirea în UE, la un deceniu după Brexit, arată un nou studiu
Parc Bucuresti. Sursa foto: Facebook/Ciprian Ciucu

Primele demolări au fost deja efectuate

În prima etapă a intervenției, au fost desființate șase construcții situate în zona Fanfarei și a volierei de păuni. Acestea se aflau în proximitatea a trei chioșcuri din parc.

Autoritățile susțin că structurile au fost ridicate și extinse în timp, fără autorizații, în ciuda sancțiunilor aplicate anterior.

PMB anunță că acțiunea din Cișmigiu va continua în zilele următoare

Reprezentanții PMB anunță că operațiunile vor continua și în alte zone ale parcului, inclusiv în apropierea Bibliotecii și a Debarcaderului, unde urmează să fie demolate alte construcții considerate ilegale, inclusiv un bar și un salon.

Încă din luna martie, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat o amplă acțiune de desființare a construcțiilor amplasate ilegal în parcurile din București, vizând în special chioșcurile și anexele care nu au contracte încheiate cu ALPAB.

Edilul explica atunci că toate structurile ridicate fără documente legale vor fi îndepărtate din spațiile verzi ale orașului, în cadrul unui proces mai amplu de reorganizare și „civilizare” a parcurilor. El a subliniat că intervențiile vor continua în mai multe zone ale Capitalei, după modelul aplicat în Herăstrău și Cișmigiu.

„Scoatem caşcarabetele din parcuri. După parcul Herăstrău urmează și parcul Cișmigiu. Dezafectăm tot ce este amplasat ilegal și nu au contracte cu ALPAB. Acum suntem la început, ne facem mâna. Poliția Locală a Municipiului București începe să miște. Vom civiliza toate spațiile publice din toate punctele de vedere”, a transmis Ciprian Ciucu pe pagina de Facebook.

22:58 - Marii operatori de telefonie din Franța se luptă pentru preluarea companiei SFR. Orange se află la masa negocierilor
22:50 - Tarom respinge scenariile privind criza de kerosen și închiderea companiei: Nu vor exista anulări de zboruri
22:50 - Dubla blocadă în Strâmtoarea Ormuz— dublă durere?
22:38 - Locuitorii din județul Mureș trăiesc cu teamă după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o curte din Senereuș
22:29 - Nissan își redefinește viitorul industrial și pregătește noi modele, inclusiv relansarea Infiniti
22:21 - PMB desființează construcțiile ilegale din Cișmigiu. Terasele extinse și anexele improvizate vor fi demolate

Dubla blocadă în Strâmtoarea Ormuz— dublă durere?
Dubla blocadă în Strâmtoarea Ormuz— dublă durere?
Cum a acționat Ion Iliescu la Revoluție, în culise. Fostul președinte a devenit centrul operațiunii
Cum a acționat Ion Iliescu la Revoluție, în culise. Fostul președinte a devenit centrul operațiunii
Planul pe care l-au avut rușii cu România, după Revoluția din 1989
Planul pe care l-au avut rușii cu România, după Revoluția din 1989

