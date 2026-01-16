Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement, obligată să plătească peste 7,7 milioane lei firmei Nautica Invest

Curtea de Apel București a decis ca ALPAB să despăgubească Nautica Invest SRL după ce spațiul închiriat în Parcul Herăstrău a fost cesionat fraudulos unei alte firme.

La sfârșitul anului 2018, Nautica Invest SRL a solicitat Tribunalului București – Secția a VI-a civilă să oblige ALPAB să execute contractul de închiriere nr. 2532/04.06.1999, modificat prin actul adițional nr. 1 din 14.10.2010, predându-i spațiul de pe Șoseaua Nordului nr. 7-9, sector 1, unde funcționează terasa La Brasserie, sub sancțiunea plății penalităților de 0,2% pe zi de întârziere.

Reclamanta a cerut, de asemenea, obligarea pârâților la plata în solidar a daunelor-interese de 16.487.901 lei pentru neexecutarea obligațiilor contractuale și a cheltuielilor de judecată. Solicitarea viza CGMB și Municipiul București, prin primar general, dar principalul obiect al acțiunii a fost împotriva ALPAB.

La 9 august 2010, reprezentantul Nautica Invest a aflat că ALPAB avizase un contract de cesiune întocmit în fals, prin care dreptul de folosință asupra spațiului din Parcul Herăstrău a fost transferat unei alte societăți. Expertiza Parchetului a constatat că semnăturile de pe contract nu aparțineau reprezentantului Nautica și că ștampilele erau diferite de cele originale.

ALPAB a formulat întâmpinare la 9 ianuarie 2019, invocând inadmisibilitatea acțiunii, lipsa calității procesuale pasive, prescripția dreptului la acțiune și necompetența Tribunalului București. Pârâta a susținut că inițial contractul fusese încheiat cu Clubul Sportiv Voința, care a cesionat ulterior drepturile către Nautica Invest și alte persoane juridice cu scop patrimonial.

Nautica Invest SRL a susținut că ALPAB i-a produs un prejudiciu timp de 8 ani, prin lipsa folosinței imobilului și avizarea frauduloasă a cesiunilor contractului de închiriere către alte firme. Tribunalul București a admis cererea împotriva ALPAB și a obligat pârâta la plata a 16.948.941 lei daune-interese, respingând cererile împotriva CGMB și Municipiului București.

Curtea de Apel București a admis parțial apelul ALPAB și a redus sumele datorate la 7.732.420 lei, incluzând daune pentru chirii plătite, beneficii nerealizate și penalități de întârziere. Restul cererii Nautica Invest SRL a fost respins ca neîntemeiat, iar părțile și-au rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.