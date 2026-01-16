Social

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement, obligată să plătească peste 7,7 milioane lei firmei Nautica Invest

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement, obligată să plătească peste 7,7 milioane lei firmei Nautica InvestSursa foto: Facebook
Curtea de Apel București a decis ca ALPAB să despăgubească Nautica Invest SRL după ce spațiul închiriat în Parcul Herăstrău a fost cesionat fraudulos unei alte firme.

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement, în proces cu Nautica Invest pentru spațiul din Parcul Herăstrău

La sfârșitul anului 2018, Nautica Invest SRL a solicitat Tribunalului București – Secția a VI-a civilă să oblige ALPAB să execute contractul de închiriere nr. 2532/04.06.1999, modificat prin actul adițional nr. 1 din 14.10.2010, predându-i spațiul de pe Șoseaua Nordului nr. 7-9, sector 1, unde funcționează terasa La Brasserie, sub sancțiunea plății penalităților de 0,2% pe zi de întârziere.

Reclamanta a cerut, de asemenea, obligarea pârâților la plata în solidar a daunelor-interese de 16.487.901 lei pentru neexecutarea obligațiilor contractuale și a cheltuielilor de judecată. Solicitarea viza CGMB și Municipiul București, prin primar general, dar principalul obiect al acțiunii a fost împotriva ALPAB.

Dispută privind cesiunea contractului de închiriere din Parcul Herăstrău

La 9 august 2010, reprezentantul Nautica Invest a aflat că ALPAB avizase un contract de cesiune întocmit în fals, prin care dreptul de folosință asupra spațiului din Parcul Herăstrău a fost transferat unei alte societăți. Expertiza Parchetului a constatat că semnăturile de pe contract nu aparțineau reprezentantului Nautica și că ștampilele erau diferite de cele originale.

Herăstrau

Herăstrau / Sursa foto: dreamstime.com

ALPAB a formulat întâmpinare la 9 ianuarie 2019, invocând inadmisibilitatea acțiunii, lipsa calității procesuale pasive, prescripția dreptului la acțiune și necompetența Tribunalului București. Pârâta a susținut că inițial contractul fusese încheiat cu Clubul Sportiv Voința, care a cesionat ulterior drepturile către Nautica Invest și alte persoane juridice cu scop patrimonial.

ALPAB, obligată să plătească peste 7,7 milioane lei firmei Nautica Invest

Nautica Invest SRL a susținut că ALPAB i-a produs un prejudiciu timp de 8 ani, prin lipsa folosinței imobilului și avizarea frauduloasă a cesiunilor contractului de închiriere către alte firme. Tribunalul București a admis cererea împotriva ALPAB și a obligat pârâta la plata a 16.948.941 lei daune-interese, respingând cererile împotriva CGMB și Municipiului București.

Curtea de Apel București a admis parțial apelul ALPAB și a redus sumele datorate la 7.732.420 lei, incluzând daune pentru chirii plătite, beneficii nerealizate și penalități de întârziere. Restul cererii Nautica Invest SRL a fost respins ca neîntemeiat, iar părțile și-au rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

Proiecte speciale