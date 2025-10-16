Poliția a descins la Chișinău. 25 de milioane de lei obținute din jocuri de noroc online. Video

Republica Moldova. Trei bărbați, cu vârste cuprinse între 37 și 43 de ani, au fost reținuți de autoritățile moldovenești pentru organizarea ilegală a jocurilor de noroc online, anunță Poliția. Doi dintre suspecți sunt cetățeni străini. Ancheta relevă că aceștia ar fi coordonat o rețea de cazinouri virtuale, care ar fi generat venituri ilegale estimate la 25.000.000 de lei.

Operațiunea a fost efectuată cu sprijinul mascaților de la grupa „Fulger” și a inclus opt percheziții la domiciliile și locurile de activitate ale suspecților. În cadrul acțiunilor, poliția a ridicat documente contabile, contracte și echipamente IT folosite pentru desfășurarea activității ilegale. De asemenea, au fost confiscate mai multe automobile de lux, despre care se presupune că au fost achiziționate din banii obținuți din jocurile de noroc online.

Potrivit Poliției, cei trei bărbați fac parte dintr-un grup criminal organizat care și-ar fi camuflat activitatea sub pretextul prestării de servicii IT. „Bănuiții ar fi creat și administrat un centru operativ de coordonare a rețelei de cazinouri online, disimulat sub acoperirea prestării serviciilor IT”, se menționează în comunicatul oficial.

Oamenii legii investighează, de asemenea, folosirea datelor de identitate obținute fraudulos pentru deschiderea conturilor și portmoneelor electronice, prin intermediul cărora se efectuau tranzacții financiare neautorizate. Cercetările continuă pentru identificarea altor persoane implicate și stabilirea întregului lanț de activități ilegale.

Potrivit Legii privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc din 2016, toate activitățile de gambling online, cu excepția cazinourilor fizice autorizate, constituie monopol de stat și se realizează prin intermediul Loteriei Naționale a Moldovei. Încălcarea acestei reglementări se pedepsește conform legislației penale în vigoare.

Autoritățile trag un semnal de alarmă privind creșterea numărului de scheme frauduloase promovate pe internet, în care persoane necunoscute promit câștiguri rapide și profituri triple, fără riscuri și fără efort. În realitate, avertizează poliția și specialiștii în securitate cibernetică, aceste oferte ascund capcane menite să fure date personale și economiile oamenilor.

„În ultimele luni, tot mai multe persoane sunt abordate online cu mesaje care promit bani ușori. Escrocii folosesc nume false, site-uri care imită platforme oficiale și conturi clonă de pe rețelele sociale pentru a inspira încredere. În realitate, scopul lor este de a obține acces la datele bancare și la portofelele electronice ale victimelor”, precizează reprezentanții Inspectoratului General al Poliției.

Specialiștii atrag atenția că escrocii construiesc o imagine convingătoare, folosind reclame sponsorizate și testimoniale false. În unele cazuri, aceștia pretind că reprezintă companii de investiții, platforme de criptomonede sau chiar instituții financiare din străinătate.