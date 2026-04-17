Patriarhul Daniel, despre apa sfințită de Izvorul Tămăduirii: Ea vindecă dacă este însoţită de rugăciuni către Mântuitorul

Patriarhul Daniel. Sursă foto: basilica.ro
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a explicat semnificația duhovnicească a sărbătorii Izvorul Tămăduirii, arătând că aceasta este legată direct de lucrarea vindecătoare a lui Hristos și de rolul Maicii Domnului în rugăciune, potrivit anunțului făcut de reprezentanții Patriarhiei.

Reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române a participat vineri la Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, unde a vorbit despre simbolismul icoanei dedicate acestei sărbători.

„Icoana Izvorului Tămăduirii ne arată foarte clar că Izvorul tuturor tămăduirilor este Hristos Domnul, însă îi dăruieşte şi Maicii Sale care se roagă această putere vindecătoare”, a spus Patriarhul.

„Maica Domnului are mâinile ridicate în rugăciune, iar Mântuitorul o binecuvântează cu ambele mâini. La rugăciunea ei, El răspunde cu binecuvântarea Harului Său”, a adăugat acesta.

Patriarhul Daniel a subliniat că sărbătoarea are o semnificație profundă, legată de ideea de vindecare sufletească și trupească, evidențiată și în tradiția bisericească.

„Hristos Cel înviat din morţi este Izvorul tămăduirii noastre, mântuirii noastre. Şi în limba greacă, şi în limba latină, mântuirea înseamnă şi vindecare sau sănătate. De aceea, toate duminicile de la Sfintele Paşti până la Rusalii sunt duminicile vindecărilor de neputinţe sufleteşti şi trupeşti”, a arătat Părintele Patriarh.

Acesta a mai spus că Mântuitorul nu este indiferent la suferința oamenilor, ci răspunde rugăciunilor, mai ales prin mijlocirea Maicii Domnului și a sfinților.

„În al doilea rând, şi Maica Domnului este Izvorul tămăduirii, ea fiind persoana umană cea mai apropiată de Fiul lui Dumnezeu”, a mai spus Patriarhul.

Referindu-se la slujba de sfințire a apei, acesta a explicat că apa sfințită este folosită în momente de boală și încercare, însă nu ca un element magic, ci însoțită de rugăciune și credință.

„Această apă sfinţită se foloseşte când oamenii sunt bolnavi sau când se află în necaz. Ea trebuie folosită nu ca un element magic care vindecă automat, ci ea vindecă pe cei bolnavi, dacă este însoţită de rugăciuni către Mântuitorul Hristos Cel înviat din morţi, către Maica Domnului şi către toţi sfinţii. (…) Dacă nu ne vindecăm prin apă sfinţită de bolile trupeşti, să nădăjduim că ne vindecăm de bolile sufleteşti, de răutate, de ură, de invidie, de lăcomie, de vorbirea de rău a semenilor noştri”, a încheiat Patriarhul Daniel.

