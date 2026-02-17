Care este punctul în care Dumnezeu nu ne mai iartă păcatele. Părintele Calistrat explică cu subiect și predicat

Părintele Calistrat Chifan a explicat că sunt anumite păcate pe care Dumnezeu le iartă mai ușor și altele unde e nevoie de mai multă aplecare din partea creștinului. De altfel acesta a explicat că nu înțelege cum va ierta Cel de Sus, lagărele de exterminare.

Omul bisericii a explicat care sunt măsurile pe care le aplică Sfânta Scriptura, atunci când vine vorba de păcate. ”Să luăm măsura Sfintei Scripturi. Cel ce va greși împotriva Tatălui, se va ierta lui. Cel ce va greși împotriva Fiului se va ierta lui. Cel ce va greși împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta lui, nici în veacul vecilor nici în ce va să vie.

Și acum să le deslușim. Avem păcatele, cele 7 de moarte: mândria, lenea, zgârcenia, lăcomia, ura și or mai fi. Astea sunt păcate uzuale: uitare și nepăsare”, a explicat preotul.

Acesta a spus că există și o cale de a obține iertarea. ”Le facem în fiecare zi. Te duci, te spovedești, ai citit două-trei zile. Și aici e o problemă cu cei care fac canoane și mă întreabă unde scrie că trebuie să postească. Și eu îi întreb unde scrie că trebuie să miroși a friptură când te împărtășești.

În sens de evlavie, dacă Iisus s-a chinuit 40 de zile și a postit putem și noi 3-4 zile să mâncăm cu post, să arătăm respect. Și se iartă. Deci dacă te pocăiești și te îndrepți, se iartă. Apoi intrăm în celelalte păcate”, a mai argumentat părintele.

Dacă pentru cele de dinainte lucrurile sunt clare, există anumite păcate care sunt totuși mai greu de iertat. ”Să le spunem păcate strigătoare la cer: crimă, furtul, răutate, mărturia strâmbă, ce facem rău semenilor. Și astea dacă ne oprim din ele se iartă. Nu am să știu cum se pot ierta crimele de război, lagărele de exterminare, holocaustul.

Nu știu dacă acelea vor fi trecute cu vederea ușor. Trebuie să ne gândim că Dumnezeu este iubire, dar și dreptate. Pentru că nu e tot una să dai peste un om cu mașina și gazarea și terorizarea altor oameni”, a mai spus părintele Calistrat.