A început Săptămâna Albă. Reguli și tradiții înainte de Postul Paștelui

Înainte de intrarea în Postul Paștelui, calendarul ortodox rânduiește o etapă de tranziție cu reguli clare și semnificații profunde. Este vorba despre Săptămâna Albă, o perioadă în care credincioșii sunt chemați să își pregătească atât trupul, cât și sufletul pentru cele 40 de zile de post aspru care preced Învierea Domnului. Nu este doar o schimbare în alimentație, ci un exercițiu de echilibru, introspecție și disciplină interioară.

În 2026, această perioadă se desfășoară între 16 și 22 februarie, imediat după Duminica Înfricoșătoarei Judecăți și înainte de debutul Postului Mare, care începe luni, 23 februarie. Săptămâna Albă marchează lăsatul secului de carne și deschide drumul către una dintre cele mai intense etape spirituale din an.

Denumirea populară a acestei perioade vine din specificul alimentar permis în aceste zile. Dacă preparatele din carne sunt eliminate complet, rămân îngăduite produsele lactate, ouăle și peștele. Culoarea acestor alimente – laptele, brânza, smântâna – a inspirat numele de „alb”, însă sensul este mult mai profund decât unul culinar.

Albul trimite la ideea de curăție și lumină, la o stare de limpezire interioară înainte de efortul ascetic al postului. Practic, credincioșii sunt invitați să facă un pas înapoi față de obiceiurile alimentare obișnuite și să înceapă un proces treptat de desprindere. Este o formă de pedagogie spirituală prin care Biserica nu impune o ruptură bruscă, ci o adaptare progresivă.

În tradiția românească, această săptămână mai este cunoscută și ca Săptămâna Brânzei sau a Untului, tocmai pentru că lactatele devin baza meselor zilnice.

Regula principală este renunțarea la carne, fără excepții. În schimb, sunt permise laptele și produsele derivate, ouăle și peștele, inclusiv în zilele de miercuri și vineri, când în mod obișnuit ar exista restricții mai severe. Această dezlegare are rolul de a ajuta organismul să se obișnuiască treptat cu schimbarea.

Mesele din această perioadă rămân simple, dar consistente. În multe gospodării se pregătesc plăcinte cu brânză, mâncăruri pe bază de lactate sau rețete cu pește. Nu este o săptămână a excesului, chiar dacă există dezlegare, ci una a cumpătării. Tocmai echilibrul este cheia acestei etape.

Dincolo de dimensiunea fizică, această trecere graduală are o semnificație simbolică: reducerea alimentelor de origine animală amintește de starea originară a omului, înainte de cădere, când hrana nu includea carne. Astfel, Săptămâna Albă devine și o evocare a viețuirii în armonie, o pregustare a idealului de curăție către care tinde postul.

Săptămâna Albă nu se rezumă la reguli alimentare. Din punct de vedere liturgic, ea are un rol de întărire duhovnicească. Cântările din biserici capătă un ton specific, iar rânduielile anunță apropierea unei perioade de nevoință și introspecție.

Începând din miercurea acestei săptămâni și până în miercurea din Săptămâna Mare, credincioșii rostesc rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, însoțită de metanii. Această practică devine un exercițiu constant de smerenie și concentrare interioară, pregătind sufletul pentru efortul susținut al postului.

Există și particularități liturgice importante: miercurea și vinerea sunt zile aliturgice, ceea ce înseamnă că nu se săvârșește Sfânta Liturghie. Această rânduială subliniază caracterul aparte al perioadei și introduce treptat ritmul specific Postului Mare.

În plan personal, credincioșii sunt îndemnați să acorde mai mult timp rugăciunii, spovedaniei și reflecției. Este un moment potrivit pentru a lăsa în urmă tensiunile, resentimentele și obiceiurile care îndepărtează de viața spirituală.

Punctul culminant al Săptămânii Albe este Duminica Lăsatului sec de brânză, cunoscută și ca Duminica Iertării. În această zi, oamenii își cer iertare unii altora pentru greșelile făcute, conștienți că nu pot intra în post cu inima împovărată.

Gestul are o valoare profundă: nu este doar o formulă rostită din obișnuință, ci un act de curaj moral. A cere și a oferi iertare presupune asumare, smerenie și dorința reală de schimbare. În acest fel, postul nu începe doar la nivel alimentar, ci mai ales la nivel relațional și sufletesc.

Prin această practică, comunitatea se reface simbolic. Relațiile sunt reașezate pe un fundament mai curat, iar drumul către Înviere capătă o dimensiune comună, nu doar individuală.

În satele românești, dar și în multe familii din mediul urban, Săptămâna Albă este marcată de gesturi concrete. Petrecerile și nunțile sunt evitate, deoarece nu se potrivesc cu spiritul de cumpătare al perioadei. În schimb, se pune accent pe ordine și curățenie în gospodărie, un gest cu valoare simbolică, ce reflectă dorința de purificare interioară.

Milostenia ocupă, de asemenea, un loc important. Ajutorarea celor aflați în nevoie este privită ca o formă practică de pregătire pentru post. Nu este suficientă abținerea de la anumite alimente; este nevoie și de deschidere față de aproapele.

Astfel, Săptămâna Albă devine mai mult decât o simplă etapă premergătoare Postului Paștelui. Ea este un timp al reașezării, al echilibrului și al revenirii la esențial. Prin reguli clare, gesturi de împăcare și o disciplină blândă, credincioșii pășesc treptat spre cea mai intensă perioadă spirituală a anului, pregătiți să trăiască postul nu ca pe o obligație, ci ca pe un drum de transformare.